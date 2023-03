Eurovision 2023: “Due vite” di Marco Mengoni è doppio platino e fa 70

Giunge finalmente una nuova certificazione per “Due vite” di Marco Mengoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 ed entry dell’Italia per l’Eurovision Song Contest di Liverpool (9-11-13 maggio).

“Due vite” doppio platino: arriva quota 70

Per Marco Mengoni, questo traguardo ha però un sapore speciale. Non si tratta soltanto del doppio disco di platino per la canzone con cui tornerà in Europa, perché con il raggiungimento delle 200.000 copie vendute di obiettivo centrato ne arriva un altro.

L’artista di Ronciglione, infatti, arriva a quota 70 dischi di platino in tutta la propria carriera tra singoli e album: un traguardo di enorme rilevanza, arrivato nel giro di 14 anni e che ne testimonia l’ininterrotta popolarità di cui ormai gode da quando ha iniziato a farsi strada con X Factor.

Lo staff di Marco Mengoni, inoltre, ha comunicato tramite i propri canali social che le quattro date del tour europeo a Parigi, Bruxelles, Francoforte e Zurigo hanno già fatto il tutto esaurito in termini di vendita dei biglietti: in breve, c’è voglia di ascoltare l’uomo che poi volerà verso Liverpool.

Tra le canzoni che hanno partecipato quest’anno al Festival di Sanremo, si segnala l’approdo al platino anche di Rosa Chemical, che ha portato all’Ariston “Made in Italy“.

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Materia (Terra) (2021) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni

Gli anni delle canzoni sono riferiti alla loro pubblicazione nei rispettivi album e non come singoli in quanto tali.