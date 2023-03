Eurovision 2023: ecco il programma dell’EuroFestival. Ci sarà anche Jamala (vincitrice ESC 2016)

Si chiama EuroFestival e, seppur il termine rimandi al nome usato in passato per indicare l’Eurovision Song Contest, si tratta di uno dei principali eventi collaterali alla rassegna continentale che si terrà a Liverpool il prossimo maggio.

Mentre il palco della M&S Bank Arena si animerà dal 9 al 13 maggio, la città di Liverpool traboccherà di musica e cultura dall’1 al 14 maggio grazie all’evento denominato per l’appunto EuroFestival: un programma di 24 eventi, 19 dei quali frutto della collaborazione tra realtà britanniche ed ucraine, che trasformerà il volto della città nelle due settimane eurovisive offrendo un quadro della città innovativo e al contempo solidale con il popolo ucraino.

Attenzione: l’EuroFestival non va confuso con l’Eurovillage, il tradizionale luogo di ritrovo per gli eurofan durante i giorni della rassegna che ospita musica dal vivo e non solo, con protagonisti anche gli artisti in gara all’Eurovision Song Contest. Quest’anno l’Eurovillage sarà collocato presso il Pier Head di Liverpool.

Invece l’EuroClub, la discoteca eurovisiva sede degli afterparty delle varie delegazioni, non sarà più diffuso – come sperimentato lo scorso anno a Torino – ma avrà sede presso un unico locale: il Camp and Furnace.

Il programma dell’Eurofestival

Principale attrazione sarà la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016 Jamala, che presenterà il suo ultimo album “Qirim” accompagnata dall’Orchestra Filarmonica della BBC giovedì 11 maggio. L’album ha una grande valenza simbolica in quanto contiene 14 canzoni d’epoca, ciascuna rappresentante una parte della Crimea, penisola occupata dalle forze armate russe dal 2014.

Altri eventi che vanno a comporre la proposta dell’EuroFestival e che meritano di essere segnalati sono il Soloveiko Songbird, The People’s Flag e A Place of Hope.

Il primo è un progetto che prevede la posa di 12 sculture raffiguranti un usignolo (in ucraino appunto “soloveiko”) – animale simbolo dell’Ucraina e simbolo di felicità e del canto – in 12 zone diverse della città. Da ciascuna scultura sarà possibile ascoltare storie e canzoni popolari ucraine. L’installazione è ad opera di Svitlana Reinish (digital artist), Anton Dehtiarov (produttore musicale), Black_Box, M3 Industries.

The People’s Flag sarà invece un grande flash mob programmato per il 1 maggio: una danza collettiva diretta dai coreografi Lisi Perry e Grace Goulding e dal regista Jeanefer Jean-Charles che simboleggerà il benvenuto a tutti gli eurofan che raggiungeranno Liverpool per l’evento musicale più importante del continente.

Il terzo evento, che si terrà presso l’Unity Theatre di Liverpool, celebrerà gli artisti ucraini dal 2 all’11 maggio con mostre fotografiche, seminari, lettura di poesie ucraine e workshop che trasmetteranno un messaggio di unità e speranza per il popolo ucraino.

Tra gli altri eventi di rilievo in programma all’Eurofestival vi sono l’esperienza immersiva, con le testimonianze dal conflitto intitolata “With fire and rage”; il festival Queerovision dedicato alla musica LGBTQ+ e a visionari attivisti locali e l’Xpresia Festival, incentrato su musica elettronica ed indipendente.

Per chi avrà il piacere di trovarsi a Liverpool prima dell’inizio ufficiale dell’Eurovision Song Contest, ci sarà questa possibilità per scoprire la città da una prospettiva nuova ed estremamente eurovisiva. Maggiori dettagli su EuroFestival e i 24 eventi che lo compongono sono disponibili sul sito di Visit Liverpool.