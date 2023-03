Eurovision 2023, lo stage di Loreen dovrà cambiare

La vittoria di Loreen al Melodifestivalen e la conseguente qualifica a rappresentante svedese all’Eurovision 2023 a Liverpool ha certamente fatto clamore, essendo una delle vincitrici più iconiche e memorabili della decade passata.

Con “Euphoria” infatti non solo vinse l’Eurovision 2012 con il secondo punteggio più alto di sempre allora (372 punti contro i 387 di Alexander Rybak), ma ha anche venduto oltre un milione e mezzo di copie (e fu il primo singolo eurovisivo non italiano ad ottenere un disco d’oro, seguito da “Arcade” di Duncan Laurence e da “Snap” di Rosa Linn).

Tuttavia, prima ancora che Loreen vincesse con “Tattoo”, più di un problema era sorto relativo all’esibizione della cantautrice, che comprendeva un elaborato stage con sabbia, fumo, un podio sul palco e un led di quasi 2 tonnellate calato su Loreen dal soffitto, che ha lasciato senza fiato tutti quanti durante il Melodifestivalen.

Ora però questo elemento si è rivelato il perno attorno al quale far partire una riflessione su eventuali cambi in vista dell’Eurovision 2023. Secondo quanto riferisce il tabloid svedese Aftonbladet, lo staging dovrà cambiare.

Verso l’Eurovision 2023

Tutt’ora non è chiaro come saranno effettuati questi cambi e in che modo inficeranno sulla performance di Loreen, ma è utile segnalare quanto è stato necessario per realizzare lo stage di “Tattoo” alla finale del Melodifestivalen.

Per allestire il palco per l’esibizione di Loreen sono stati necessari tra i 10 e i 15 tecnici di scena e circa due minuti e mezzo, un tempo che non solo è largamente oltre i tempi delle cartoline voltapagina dell’Eurovision (circa 90 secondi) ma che rischia anche di sprigionare troppo fumo dalla rispettiva macchina oscurando la performance, cosa che è accaduta durante la finale del Melodifestivalen, dove Loreen è diventata praticamente invisibile per buona parte dell’esibizione.

🇸🇪 A vueltas con la actuación de Loreen en #Eurovision: la UER le ha prometido a la SVT “igualdad” de todos los participantes Cada país tiene 50 segundos para montar su actuación. En el #Melfest costó casi dos minutos y medio 👇🏼pic.twitter.com/LvluE5n4d6 — Luis Fuster (@luisgfuster) March 28, 2023

Una soluzione, attuata anche in altre occasioni, è stata di far cantare il Paese in questione appena dopo la pausa pubblicitaria, per garantire un minimo di tempo in più per montare le pesanti strutture.

Ma all’Eurovision 2023 esiste anche un problema non di minore importanza limitatamente al carico sul soffitto. Durante le semifinali e la finale, infatti, non è possibile appendere o togliere oggetti dal soffitto e se si deve appendere qualcosa, lo si fa prima delle prove e questa poi rimane sul soffitto fino alla fine delle trasmissioni.

Per evitare che tutti i Paesi partecipanti chiedano di appendere pesanti scenografie al soffitto del palcoscenico dunque, gli organizzatori dell’Eurovision, l’UER e la BBC hanno elaborato linee guida e restrizioni sul tipo di oggetti di scena e scenografie consentite durante la competizione, linee guida che erano giunte anche a SVT, l’emittente svedese.

In un’intervista di Twan Van de Nieuwenhuijzen, a capo dell’organizzazione dell’Eurovision da Rotterdam 2021 in poi, rilasciata ad Aftonbladet, dichiara:

L’Eurovision 2023 è di fatto una coproduzione di 37 emittenti pubbliche. L’UER e l’host broadcaster di turno – la BBC – creano le condizioni per creare parità per tutti gli artisti dei Paesi partecipanti in modo tale che nessuno parta avvantaggiato. Tali condizioni sono condivise con tutte le delegazioni contemporaneamente, anche nei documenti relativi alle limitazioni delle performance e alle guidelines per gli oggetti di scena ed i figuranti. Ogni stage viene valutato e realizzato in base a queste regole di base e linee guida di sicurezza.

Sempre secondo Aftonbladet, anche SVT ha avuto modo di presentare i propri piani per l’esibizione di Loreen a Liverpool, ma non ha voluto rivelare niente in merito ad eventuali cambiamenti della performance, invitando in ogni caso a placare gli animi e che si farà il possibile per creare la stessa atmosfera creatasi con l’esibizione alla finale del Melodifestivalen.

Dunque se nulla verrà trapelato nei prossimi giorni, è verosimile che le prime foto del rinnovato staging della Svezia potrà essere visionato a partire dal 30 aprile, ovvero quando Loreen calcherà il palco dell’Eurovision 2023 per la sua prima prova, che sarà a porte chiuse per la stampa ma verranno rilasciate foto e contenuti per TikTok come lo scorso anno a Torino e Yerevan.

I casi precedenti

Va detto in ogni caso che non si tratta del primo anno in cui la Svezia ha dovuto cambiare radicalmente il proprio stage per il palco dell’Eurovision, il caso più eclatante è stato senza dubbio a Tel Aviv, quando John Lundvik non poté portare il grande cerchio luminoso del Melodifestivalen 2019, che dunque fu sostituito con delle luci dorate sul ledwall ed un unico grande faro non di forma circolare.

Altri casi di cambiamenti furono con una piccola implementazione all’Eurovision 2013 (l’aggiunta di un palco sul quale saliva Robin Stjernberg) e all’Eurovision 2015 l’omino con cui Måns Zelmerlow interagiva subì delle modifiche, mentre nel 2018 furono richiesti pochi secondi in più per permettere di montare la struttura sulla quale si sarebbe esibito Benjamin Ingrosso, settimo a Lisbona con “Dance you off”.

Loreen si esibirà per la Svezia per undicesima nella prima semifinale in data 9 maggio, in cui l’Italia avrà diritto di voto e dunque il pubblico italiano potrà votarla tramite televoto (unico giudice in entrambe le semifinali) e poi votarla in finale il 13 maggio.

Le semifinali dell’Eurovision 2023 saranno trasmesse per la prima volta su Rai 2 mentre la finale come di consueto dal 2016 sarà su Rai 1. Sarà davvero lei la prima artista a vincere l’Eurovision per due volte a distanza di quasi quarant’anni da Mr. Eurovision Johnny Logan?