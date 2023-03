Eurovision 2023: LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo al commento su Rai Radio 2

Si completa il quadro dei commentatori della Rai per l’Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

Nella notte, a “Stasera c’è Cattelan”, Gabriele Corsi aveva rivelato che sarà Mara Maionchi, al debutto come telecronista eurovisiva, la sua compagna di viaggio nel racconto in tv su Rai 2 per le semifinali del 9 e 11 maggio e su Rai 1 per la finale del 13 maggio.

L’ufficio stampa della Rai, stamattina, tramite un comunicato ha rivelato anche chi sarà al commento per Rai Radio 2, la cui copertura si accompagna a quella televisiva.

Eurovision 2023 su Radio 2 Rai

Saranno LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo a fornire la cronaca diretta di ciò che accade durante le fasi del concorso in quel della M&S Bank Arena, rinominata Liverpool Arena per l’occasione.

Saverio Raimondo, classe 1984, di Roma, ha già commentato in più occasioni l’Eurovision: nel 2018 (con tanto di polemiche, qui la nostra recensione) e nel 2021 (la nostra recensione) ha dato conto delle semifinali su Rai 4 e poi ha raccontato la finale su Radio 2 facendo parte del team di commento anche dell’edizione di Torino 2022.

LaMario, classe 1975, è il nome d’arte di Mariolina Simone. Di Isernia, ha iniziato a TMC2 passando poi a Domenica In su Rai 1 e poi ancora a Coming Soon Television prima di tornare alla tv di Stato, dove, tra le altre cose, è stata parte della giuria di qualità al Festival di Sanremo 2008 ed è stata coinvolta nella conduzione del Concerto del Primo Maggio 2016. Ha condotto in estate “A tutta Radio 2” e, su TV8, è opinionista di “Ogni mattina”.

Diletta Parlangeli, classe 1984, di Modena, è una voce molto nota della programmazione di Radio 2: collabora con Saverio Raimondo a numerosi programmi, l’ultimo dei quali è “Prendila così”. In passato è stata spesso coinvolta con Rai 4 e ora anche con RaiPlay in “Play Digital”; le sue conduzioni spaziano dal Premio De André fino al Parlamento Europeo.

Tutti insieme avevano già condotto il programma “Aspettando Sanremo”, che si proponeva di gestire l’attesa del Festival nell’edizione 2023.

Eurovision 2023: l’anteprima su Rai 2

Si svela, inoltre, che ci saranno due anteprime delle semifinali su Rai 2 dalle 20:15. L’orario particolare è determinato dal fatto che, alle 20:30, su tutto domina l’informazione del TG2 (un fattore, questo, che chi ha seguito Olimpiadi e vari eventi sportivi ben conosce).

L’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, con la versione da 3 minuti di “Due vite”, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Come parte delle Big 5, il nostro Paese sarà in gara direttamente nella finale del 13 maggio.

L’appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2023 è per il 9, 11 maggio dalle 21 su Rai 2 e il 13 maggio con la finalissima trasmessa dalle 21 su Rai 1.