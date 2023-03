Eurovision 2023: via Malgioglio, Mara Maionchi al commento insieme a Gabriele Corsi

Novità in casa Rai per il commento dell’Eurovision 2023. Non sarà più Cristiano Malgioglio a raccontare il concorso musicale eurovisivo insieme a Gabriele Corsi, bensì insieme al conduttore romano troveremo Mara Maionchi.

L’annuncio l’ha dato lo stesso Gabriele Corsi nel corso di “Stasera c’è Cattelan su Rai 2”, il talk show in onda sulla seconda rete in seconda serata con la conduzione (per l’appunto) di Alessandro Cattelan.

La sostituzione, se così la possiamo definire, avverrà poiché Cristiano Malgioglio, che ha un contratto con Mediaset – in quanto giudice del serale di Amici di Maria De Filippi – non potrà commentare l’evento per la Rai.

Quello di Mara Maionchi è un volto che senza ombra di dubbio conosce moltissimo il panorama musicale italiano e internazionale, con una lunghissima esperienza in ambito discografico e televisivo. Classe 1941, non ha bisogno di presentazioni: conduttrice televisiva e radiofonica, produttrice discografica e talent scout, è sposata dal 1971 con Alberto Salerno (paroliere e produttore discografico).

Da tanti anni alla carriera nella discografia ha affiancato quella televisiva e radiofonica. Ricordiamo infatti le sue partecipazioni in qualità di giudice ai talent show X Factor e Italia’s Got Talent, oltre a qualche sporadica apparizione in Amici di Maria De Filippi e lo show di Amazon Prime Video LOL: Chi ride è fuori.

Sarà dunque Mara Maionchi la voce che affiancherà Gabriele Corsi al commento dell’Eurovision Song Contest 2023 da Liverpool, in programma dal 9 al 13 maggio, le cui semifinali andranno in onda su Rai 2 martedì 9 e giovedì 11 maggio e la finale su Rai 1 sabato 13 maggio.