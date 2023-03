Marco Mengoni e Diodato candidati ai David di Donatello 2023

Sono due i rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest del presente e del passato che sono candidati ai David di Donatello per il 2023.

In particolare, si tratta di Marco Mengoni (Italia 2013 e 2023) e Diodato (Italia 2020, sebbene non abbia mai potuto calcare il palco) i due coinvolti nei premi più importanti della scena cinematografica italiana.

Per entrambi la candidatura è all’interno della Miglior canzone originale.

David di Donatello: la candidatura di Diodato

Diodato è candidato con “Se mi vuoi”, da lui interamente composta e presente nella colonna sonora di “Diabolik – Ginko all’attacco!” con Giacomo Giannotti nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone in quello di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quello di Ginko. La regia è dei Manetti Bros.

Si tratta dell’adattamento di “Ginko all’attacco”, il sedicesimo albo della prima serie a fumetti creata da Angela e Luciana Giussani: questo risale al 1964. Il pezzo di Diodato è poi diventato il primo singolo dell’album “Così speciale”.

David di Donatello: la candidatura di Marco Mengoni

Marco Mengoni è candidato con “Caro amore lontanissimo”, la seconda canzone musicata da Sergio Endrigo pubblicata dopo la morte del grande artista avvenuta nel 2005 (l’altra è “Momenti“, che fu eseguita da Syria nel 2008).

Già inserita in “Materia (Pelle)”, il secondo capitolo della trilogia Materia del cantante di Ronciglione, “Caro amore lontanissimo” porta le parole di Riccardo Sinigallia. Del film sono protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak per la regia di Francesca Archibugi.

David di Donatello: gli altri candidati

Gli altri candidati sono

Stefano Bollani con “Culi culagni” per “Il pataffio”, con testo ripreso dalle filastrocche di Luigi Malerba

con “Culi culagni” per “Il pataffio”, con testo ripreso dalle filastrocche di Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini con “La palude” per “Margini”

con “La palude” per “Margini” Elodie e Joan Thiele con “Proiettili (ti mangio il cuore)” per “Ti mangio il cuore” (qui nel team autoriale c’è Elisa).

Diodato ha già conquistato in un’occasione il David di Donatello per la miglior canzone originale: è accaduto nel 2020, in cui lo ha portato a casa con “Che vita meravigliosa” associata al film “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

Lo scorso anno anche per un’altra artista ex Eurovision si era aperta la possibilità di vincere: Francesca Michielin aveva avuto la nomination per “Nei tuoi occhi“, composta con Andrea Farri e all’interno di “Marilyn ha gli occhi neri”. Il premio è poi andato a “La profondità degli abissi” di Manuel Agnelli per “Diabolik”.

La premiazione dell’edizione 2023 avverrà il 10 maggio con trasmissione su Rai 1 e conduzione di Carlo Conti e Matilde Gioli.