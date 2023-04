Eurovision 2023: grande evento targato National Lottery per dare il via alla rassegna

Liverpool si prepara ad ospitare l’Eurovision Song Contest. Al ricco programma di eventi che animeranno la città nella settimana della rassegna e non solo, si aggiunge un grande spettacolo che inaugurerà la settimana eurovisiva: si tratta del The National Lottery’s Big Eurovision Welcome.

Si tratta di uno show di un’ora e mezza che si terrà presso all’esterno della St George’s Hall – già sede del sorteggio delle semifinali – domenica 7 maggio dalle ore 20:00 (GMT+1). Benché il programma dettagliato dell’evento sia ancora top-secret gli organizzatori parlano di uno spettacolo che combinerà musica, ballo, arti visive e digitali oltre alla partecipazione di cittadini illustri e volti noti dello spettacolo e dello sport britannico.

Sarà celebrata l’unione tra Regno Unito ed Ucraina, che è anche il tema principale di questa edizione dell’Eurovision Song Contest e secondo gli addetti ai lavori l’evento sarà di portata maggiore rispetto alla cerimonia di inaugurazione di Liverpool Capitale Europea della Cultura nel 2008, che attirò più di 38.500 spettatori presso la St George’s Hall.

L’evento sarà presentato da AJ Odudu, già alla conduzione del sorteggio delle semifinali, e spokesperson lo scorso anno, che si è detta entusiasta di questa nuova opportunità targata Eurovision Song Contest:

Sono così entusiasta di condurre il Big Eurovision Welcome della National Lottery. Sarà uno spettacolo eccezionale con alcune esibizioni incredibili e tutta la meraviglia che l’Eurovision ha da offrire. Non vedo l’ora che inizi la festa dell’Eurovision in una delle mie città preferite: venite e festeggiate con noi!

Come suggerito dal nome, il The National Lottery’s Big Eurovision Welcome è organizzato dalla The National Lottery, la lotteria nazionale del Regno Unito. I biglietti saranno in vendita da mercoledì 5 marzo al prezzo di 2 sterline (prezzo simbolico, equivalente alla tassa di servizio), per chiunque sia un giocatore della National Lottery.

Si tratta di una decisione presa per ringraziare gli oltre 45 milioni di giocatori annui per i 330 milioni di sterline incassati dalla The National Lottery, usati anche per contribuire ad oltre 3.600 progetti musicali e culturali a Liverpool.