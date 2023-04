Eurovision Song Contest 2023: eventi collaterali e maxischermi in diverse città britanniche

L’Eurovision Song Contest 2023 si terrà sì a Liverpool dal 9 al 13 maggio, ma il suo impatto sarà forte anche nel resto del Regno Unito: ben 9 città – elenco destinato ad allargarsi – ospiteranno eventi collaterali dedicati all’evento oltre a trasmettere la serata finale di sabato 13 maggio sui maxischermi e nei cinema.

Birmingham, Brighton, Darlington, Leeds, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sheffield (Inghilterra) e Cardiff (Galles) sono le prime 9 città ad aver aderito e altre, nei prossimi giorni, si uniranno a questa lista. Cinque di queste (Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle e Sheffield) erano entrate nella shortlist delle papabili città ospitanti dell’Eurovision Song Contest. Tutte e cinque però uscirono presto di scena per lasciare la competizione a Liverpool, poi uscita vincitrice, e Glasgow.

The biggest music show on earth is coming to a city near you! 🥳

Birmingham, Brighton, Cardiff, Darlington, Leeds, Manchester, Newcastle, Nottingham and Sheffield will be holding official #Eurovision2023 screenings, get all the info here 👉 https://t.co/g4gOua2IkI pic.twitter.com/qq3F6qT7aY

— BBC Eurovision (@bbceurovision) April 4, 2023