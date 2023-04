Eurovision 2023, ecco il revamp di “Like an animal” dei Piqued Jacks

E’ stata pubblicata la versione “revamped” di “Like an animal”, il brano con il quale Piqued Jacks rappresenteranno San Marino all’Eurovision Song Conest 2023, sul palco della M&S Bank Arena di Liverpool.

Rispetto alla versione presentata in gara a “Una voce per San Marino” si ascoltano leggere modifiche nell’arrangiamento, come per esempio il potenziamento del riff di chitarra all’inizio, che non stravolgono la canzone ma le danno una veste più pulita. Del resto, come la stessa band toscana aveva spiegato, il brano è stato scritto “in corsa”, mentre stavano partecipando proprio alla prima fase di selezione del concorso del Titano, per la necessità di avere un inedito.

I Piqued Jacks si esibiranno nella seconda semifinale di giovedì 11 Maggio, per dodicesimi, quindi nella seconda parte della serata. L’Italia in questo caso non avrà diritto di voto e quindi non potrà supportare il gruppo pistoiese.