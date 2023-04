Eurovision 2023, novità sulle cartoline voltapagina

In giornata la BBC ha comunicato nella sua interezza il piano creativo e concettuale per le cartoline dell’Eurovision 2023 di Liverpool.

Le cartoline come ben sappiamo sono necessarie per sistemare il palco dell’Eurovision per l’esibizione che segue ed introducono il Paese partecipante prossimo ad esibirsi nei modi più svariati, ad esempio lo scorso anno Leo il drone ha introdotto i 40 partecipanti muovendosi per i panorami ed i Comuni d’Italia da Torino alla Tuscia alla Sicilia.

Quest’anno le cartoline saranno realizzate tramite l’uso di droni e di camere a 360° che possano portare gli spettatori in maniera fluida dalle località dell’Ucraina a quelle del Regno Unito e a quelle di ogni Paese partecipante. In ogni cartolina infatti, le tre location dei tre Paesi sono unite dagli stessi “temi” che essi siano parchi, castelli, murales, spiagge, fiumi e laghi.

Un totale dunque di 111 località verranno rappresentate in ognuna di queste cartoline, rendendo di fatto il tema di quest’anno il più vario e più impegnativo di tutti quanti, e tutto quanto sarà organizzato come previsto da un team inglese ed ucraino che collaboreranno insieme. La gara d’appalto inglese è stata vinta da Windfall Films, mentre in Ucraina è stata selezionata la compagnia di produzione 23/32 Films, che ha organizzato le riprese con i dovuti permessi per sorvolare nei cieli del Paese colpito dalla guerra da oltre un anno. Ogni cartolina sarà accompagnata da una colonna sonora curata da un musicista e compositore di Kiev di nome Dmytro Shurov, vincitore tra le altre cose dell’Elle Style Award Ukraine nella categoria “Cantanti”

Grande soddisfazione da parte di Rachel Ashdown, a capo della Commissione nominata dalla BBC per l’Eurovision 2023, che afferma:

Il concept dietro ogni cartolina è ogni anno largamente atteso dai fan. Penso che siano il modo perfetto di introdurre ogni cantante ed ogni esibizione ad una platea di 160 milioni di persone che ci guardano in tutto il mondo, e non vedo l’ora che tutti quanti vedano cosa abbiamo preparato quest’anno quando saranno trasmesse le due semifinali e la Grand Final. L’audience sarà sorpresa da quanto tutti i Paesi partecipanti per quanto diversi siano in realtà fortemente uniti nel segno della musica.

Liete parole anche da parte di Sarah Cherniavskiy, produttrice esecutiva di 23/32 Films, che ha sostenuto:

Siamo onorati di prendere parte a questo grande progetto, per dimostrare che la realizzazione di un filmato può essere fattibile anche in duri periodi come questo in Ucraina. L’Eurovision 2023, pur non svolgendosi effettivamente in Ucraina a causa dell’invasione russa, avrà comunque il “tocco ucraino” di cui si è parlato in lungo e in largo

Verso l’Eurovision 2023

L’Eurovision 2023 si svolgerà il 9, 11 e 13 maggio 2023 a Liverpool in Regno Unito, senza però dimenticare quale Paese ha vinto l’edizione di Torino l’anno scorso, ovvero l’Ucraina. Difatti quest’anno la kermesse internazionale verrà co-realizzata dalle due emittenti BBC e UA:PBC in una cooperazione tra televisioni che rimarca il significato originario per cui nacque l’Eurovision Song Contest, cioè unire attraverso la musica.

Difatti l’intero processo creativo dietro ogni cosa, dalle cartoline all’identità visuale di quest’anno è stata realizzata con un occhio ed un gusto ucraino, unendo le forze di team creativi britannici ed ucraini.

L’evento sarà presentato da quattro host, ovvero Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina nelle semifinali cui si aggiungerà anche Graham Norton nella Finale, mentre ci saranno dei piccoli inserti anche di Timur Miroshnychenko, storico commentatore ucraino ma anche conduttore di due Junior Eurovision e dell’Eurovision 2017 a Kiev. 37 saranno i Paesi in gara e saranno solo in 26 a contendersi l’ambito microfono di cristallo all’Eurovision 2023.