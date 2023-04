Eurovision 2023: tra gli ospiti dell’Eurovillage i Kalush Orchestra, Go_A, Sophie Ellis Bextor e Vengaboys

A un mese esatto dalla finalissima dell’Eurovision 2023 di Liverpool, vengono piano piano svelati i programmi di tutti gli eventi collaterali alla rassegna continentale. Stamattina è stata la volta dell’Eurovillage, che ha presentato i suoi eventi principali dal 5 al 13 maggio.

L’Eurovillage è il luogo di ritrovo per tutti gli eurofan nella città ospitante, ricco di eventi e spettacoli fin dalla settimana precedente l’Eurovision Song Contest che coinvolgono sia gli artisti in gara che ospiti speciali.

Dopo l’enorme successo ottenuto dall’Eurovillage del Parco del Valentino per la scorsa edizione, Liverpool prova a bissare allestendo questo spazio presso il Pier Head: un insieme di edifici affacciati sul fiume Mersey, patrimonio dell’umanità tra il 2004 e il 2021, che disegnano la skyline di Liverpool.

La direttrice di Culture Liverpool, Claire McColgan, ha spiegato che l’obiettivo è di superare le aspettative che un ospite si può fare di una fan zone, nel segno della collaborazione tra Regno Unito e Ucraina:

Dai risultati delle precedenti città ospitanti abbiamo visto che l’Eurovision Village è una parte fondamentale dell’esperienza dell’Eurovision e, come per tutta la nostra offerta di città ospitante, volevamo che il programma del Liverpool andasse ben oltre ciò che normalmente ti aspetteresti in una fan zone. Per nove giorni, ci sarà una vera celebrazione della musica e dell’unità, con nomi famosi, artisti internazionali e talenti emergenti che saliranno sul palco e si esibiranno, il tutto sullo sfondo mozzafiato del nostro fiume. L’Ucraina è ovviamente il filo conduttore che attraversa tutto e, oltre alle esibizioni sul palco, è davvero importante per noi dedicare aree incentrate su tutti gli aspetti della cultura ucraina.

Protagonisti sul palco dell’Eurovillage saranno infatti artisti che hanno fatto la storia eurovisiva ucraina. Si parte con i campioni uscenti della Kalush Orchestra che si esibiranno per l’inaugurazione dell’Eurovillage venerdì 5 maggio, si prosegue con i Go_A (5° nel 2021 con “Shum”) l’8 maggio per poi arrivare a Jamala (vincitrice dell’ESC 2016 con “1944”) giovedì 11 maggio.

L’Eurovillage sarà aperto da venerdì 5 a sabato 13 maggio. L’ingresso sarà gratuito per i primi 8 giorni, solo per l’accesso il giorno della finalissima, sabato 13, è necessario acquistare un ticket dal costo di 15 sterline, acquistabile da domani su Ticket Quarter.

Oltre agli spettacoli, all’interno dell’Eurovillage è previsto l’allestimento di un’area denominata “Discover Ukraine” dove conoscere la cultura ucraina in tutte le sfaccettature, oltre ad un’area ristoro dove assaggiare cibo proveniente da tutta Europa.

Di seguito il programma completo, che rimane comunque soggetto a modifiche dato che molti altri artisti verranno annunciati nei prossimi giorni sul sito Visit Liverpool.

Eurovillage – venerdì 5 maggio

L’inaugurazione avrà inizio alle ore 17:00 con la performance dei vincitori dell’Eurovision Song Contest 2022 Kalush Orchestra. Il frontman Oleh Psiuk a tal proposito ha commentato:

Non siamo mai stati a Liverpool prima ed esibirsi dove hanno iniziato gli stessi Beatles sarà molto stimolante. Crediamo che gli organizzatori dell’Eurovision 2023 saranno in grado di trasmettere al meglio l’atmosfera ucraina nella progettazione dello spettacolo a Liverpool.

Seguirà un concerto “Welcome to Eurotopia” fino alle 23:00 con protagonista una super-band che unisce artisti inglesi ed ucraini: Natalie McCool, Stealing Sheep, Helleroid, krapka;KOMA e Iryna Muha.

Eurovillage – sabato 6 maggio

Fin dal mattino verrà trasmessa la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, mentre a seguire si esibiranno alcuni artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2023.

La serata sarà animata dal “The Royalty Ball”, uno spettacolo di danza e costume organizzato dalla Liverpool’s House of Suarez.

Eurovillage – domenica 7 maggio

Domenica 7 maggio nel Regno Unito sarà la vigilia del “Bank Holiday” (noto anche come “Labour Day” in Irlanda). La mattinata sarà dedicata ai più piccoli con animazione a cura della CBBC (Children’s BBC).

Seguiranno esibizioni di artisti emergenti promosse dalla LIMF Academy, prima dello show del House Gospel Choir, coro fondato a Londra che unisce dance music al gospel e che ha già collaborato con artisti quali Nile Rodgers, Oliver Heldens, Ella Henderson e Rudimental.

Eurovillage – lunedì 8 maggio

La giornata – dalle 12:00 alle 23:00 – è intitolata “This is Ukraine”. Con il patrocinio di BBC Introducing si esibiranno alcuni degli artisti più interessanti del mondo musicale ucraino, compresi i Go_A. Con loro ci saranno gli Antytila – che hanno collaborato con Ed Sheeran in un remix del suo brano “2step” – , alyona alyona – ex insegnante d’asilo ora rapper di successo in patria – e Jerry Heil – arrivata terza all’ultimo Vidbir con “When God shut the door“.

Eurovillage – martedì 9 maggio

Prima della trasmissione della prima semifinale ci sarà il concerto della English National Opera, diretta dal maestro Stephen Bell, intitolato “English National Opera does Eurovision”. L’orchestra accompagnerà ex-partecipanti al contest in versioni riarrangiate dei loro brani eurovisivi.

Eurovillage – mercoledì 10 maggio

La serata, fino alle 23:00, sarà caratterizzata dallo show “The National Lottery presents United by Music” promosso dalla lotteria nazionale britannica: sul palco si alterneranno giovani emergenti e nomi noti del panorama musicale del Regno Unito.

Eurovillage – giovedì 11 maggio

Ad animare il pomeriggio dell’Eurovillage ci penserà la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016 Jamala che presenterà il suo ultimo album “QIRIM”, ispirato ai canti tradizionali della Crimea, con l’accompagnamento dell’Orchestra Filarmonica della BBC. A seguire, la diretta della seconda semifinale dell’Eurovision 2023 dalla M&S Bank Arena di Liverpool.

Eurovillage – venerdì 12 maggio

La vigilia della finale, denominata “EuroEve” sarà aperta da uno show tutto al femminile intitolato “Tik Tok’s Eurovision Legends”, seguito dallo show di regine del pop come la britannica Sophie Ellis Bextor – celebre per la sua “Murder on the dancefloor” – e altre artiste ancora da annunciare.

A chiudere la serata sarà l’ultima esibizione pubblica del Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon. Lo show, dichiaratamente tutto pailletes, velluto e piume che vede Charlotte Church rivisitare grandi classici così come hit pop spaziando tra post-punk, disco e RnB insieme ad un gruppo di 9 elementi, è stato per 6 anni un’istituzione musicale in Gran Bretagna.

Eurovillage – sabato 13 maggio

Si chiude con il botto con lo show conclusivo che vedrà la partecipazione di Katrina Leskanich dei Katrina & The Waves – vincitori dell’Eurovision Song Contest 1998 con “Love shine a light” – e della band olandese Vengaboys, che ha fatto la storia dell’europop a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Oltre a loro, prima della diretta della finalissima dell’Eurovision 2023, si uniranno altri artisti, ancora non rivelati.