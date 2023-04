Eurovision 2023: duetto di Marco Mengoni sulla tv tedesca il prossimo 22 aprile

Marco Mengoni aggiunge un’altra tappa nel suo avvicinamento all’Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

L’artista di Ronciglione (VT) sarà protagonista a Berlino ospite del Die Giovanni Zarrella Show. A condurlo è il celebre showman di origine italiana che, da vent’anni, ha avuto successo sia con la musica che con le sue qualità di showman in Germania.

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale del programma, Marco Mengoni duetterà con Giovanni Zarrella nella puntata di sabato 22 aprile, in onda a partire dalle 20:15 su ZDF (ricevibile anche a Trento e Bolzano sul Digitale Terrestre, al canale 87, o via satellite Astra).

In sostanza, questo è un altro passo della strategia estera messa in atto dal team di Mengoni, che fa il paio con i quattro concerti in Europa a fine aprile.

Il rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2023 si pone all’interno di una lineup davvero importante, con tanti protagonisti della scena musicale tedesca e non solo.

In particolare, tra i nomi che si sono visti all’Eurovision, ci sono Ilse DeLange (Paesi Bassi 2014, seconda insieme a Waylon con “Calm after the storm”) e Nino De Angelo (Germania 1989 con “Flieger” e, più estesamente, popolarissimo artista della scena schlager da quarant’anni, cioè da “Jenseits von Eden”).

Ma ci sono anche figure come i Santiano, band molto nota formatasi nel 2011, e Marc Martel, l’uomo che ha incantato tanti fan dei Queen per la sua voce incredibilmente simile a quella di Freddie Mercury.

Ospiti di Giovanni Zarrella nella serata del 22 aprile, oltre a Marco Mengoni e ai quattro nomi già citati, ci sono Wincent Weiss, The Bosshoss (con Ilse DeLange), Sonia Liebing, Howard Carpendale, Ben Zucker, Wolkenfrei, Oli.P, Eloy de Jong, Adel Tawil, Die Prinzen, Leony, Marie Reim, Mike Leon Grosch, Sotiria, Maite Kelly.

Die Giovanni Zarrella Show è al suo settimo appuntamento consecutivo, il terzo a Berlino (due quelli a Offenburg, uno a testa per Monaco di Baviera e Halle). L’audience televisiva oscilla intorno ai 4 milioni di media.

Al suo interno ci sono già stati artisti italiani: Al Bano nella prima serata (quella dell’11 settembre 2021) e Il Volo nella terza (12 febbraio 2022).

Numerosi gli ospiti di respiro internazionale nel corso del tempo: si va da Alvaro Soler a Sarah Brightman, da Max Giesinger a Michael Bublé, da Ronan Keating ad Adam Lambert.

Sono passati dallo show di Zarrella anche vari artisti ex Eurovision: le No Angels (Germania 2008), Luca Hänni (Svizzera 2019), il citato De Angelo, Vicky Leandros (Lussemburgo 1967 e 1972 con vittoria nella seconda occasione con “Après toi“), i Blue (Regno Unito 2011), Michael Schulte (Germania 2018).