Eurovision 2023: ascolta la versione italiana di “Queen of Kings” di Alessandra Mele

Dopo la versione acustica e il remix ufficiale, il brano Queen of the Kings della giovane ligure Alessandra Mele (con cui sarà in gara all’Eurovision 2023 per la Norvegia), continua a macinare visualizzazioni.

Dopo aver quasi raggiunto 37 milioni di ascolti su Spotify, oltre 5,4 milioni di visualizzazioni sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest e altri 6,1 milioni sul proprio canale ufficiale Youtube, da oggi è disponibile anche la versione italiana del brano Queen of the Kings – Regina dei Re.

Potete ascoltarlo ad apertura articolo (il video ufficiale sarà caricato oggi, dopo le 18, appena verrà reso pubblico), mentre qui di seguito trovate il testo integrale.

Testo italiano di Queen of Kings

Lei Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Incantevole

Ti ipnotizzerà

Lei è bella come L’aurora

Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Una lacrima

Versata già

Non fermerà

L’amore che ha, l’amore che da

E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare.

Ricordiamo che chi seguirà la prima semifinale dell’Eurovision 2023 – martedi 9 maggio dalle 21 su Rai 2 – se vorrà, potrà sostenere la giovane savonese al televoto, facilitandole l’approdo nella finale di sabato 13 maggio.