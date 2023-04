Eurovision 2023: l’ex-Spice Girl Mel C e l’attore Luke Evans tra i protagonisti delle tre serate

Va allargandosi il cast di artisti coinvolti nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest: la BBC ha annunciato che l’ex-Spice Girl Mel C sarà la voce che introdurrà live i presentatori dell’evento nelle tre serate del 9, 11 e 13 maggio, mentre l’attore Luke Evans sarà protagonista di un segmento durante la seconda semifinale dedicato alla storia dell’Eurovision Song Contest.

Entrambi vanno ad aggiungersi ad un cast già ricco di stelle, dal trio tutto al femminile alla conduzione formato da Alesha Dixon, Julia Sanina e Hannah Waddingham, a cui si aggiungerà lo storico commentatore della BBC Graham Norton per la finalissima, alla parata di star eurovisive – che comprende il nostro Mahmood – e non che si alterneranno sul palco durante le tre serate.

Chi sono Mel C e Luke Evans

I fan delle Spice Girl, gruppo che ha segnato la storia del pop mondiale a cavallo tra fine anni ’90 e inizio 2000, conosceranno Melanie Chisholm – questo il suo nome completo – come “Sporty Spice”. Assieme a Geri Halliwell, Victoria Adams, Emma Bunton e Melanie Brown, con soli 3 album in studio registrati, hanno sfondato quota 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, grazie a canzoni iconiche come “Wannabe“.

Originaria di Whiston (a soli 13 km da Liverpool), Mel C ha ottenuto discreti successi anche come solista grazie anche a collaborazioni fortunate come quella con Bryan Adams nel brano del 1998 “When you’re gone”. Collabora tutt’ora con la BBC Radio 2 per la quale realizzerà lo show radiofonico “Melanie C’s Pride Of Liverpool”: due puntate, sabato 29 e domenica 30 aprile, che celebreranno l’approdo dell’Eurovision Song Contest a Liverpool con una sua personale selezione del meglio della produzione musicale della città del Merseyside.

L’attore Luke Evans è invece originario di Pontypool (Galles) ed è celebre per i suoi ruoli in Fast & Furious 6 (dove interpretava il criminale Owen Shaw), I tre moschettieri e La bella e la bestia (remake del 2017) oltre che per aver prestato la voce al cocchiere Postiglione nella versione di Pinocchio di Robert Lee Zemeckis.

La sua voce sarà la protagonista anche a Liverpool, durante la serata di giovedì 11 maggio, con un monologo emozionante che guiderà lo spettatore attraverso i quasi 70 anni di storia dell’Eurovision Song Contest. La BBC specifica nel comunicato che “sarete immersi negli archivi eurovisivi, che simboleggiano come a prescindere di quanto fosse divisa l’Europa, l’Eurovision ha avuto il potere di riunirci attraverso la musica“.