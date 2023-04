Eurovision 2023: Marco Mengoni, l’esibizione in “Due vite” al Die Giovanni Zarrella Show (VIDEO)

Questa sera Marco Mengoni si è esibito in Germania, a Berlino, all’interno del celebrato “Die Giovanni Zarrella Show” sulla ZDF, secondo canale della tv di Stato tedesca.

L’artista di Ronciglione ha eseguito per la prima volta dal vivo la versione di “Due vite” che porterà all’Eurovision 2023 a Liverpool (9-11-13 maggio).

Per lui anche un duetto insieme allo stesso Giovanni Zarrella sulle note della canzone “One”, rilasciata dagli U2 nel 1992 e da allora tra i più grandi successi nella storia della band irlandese.

Marco Mengoni è stato anche intervistato brevemente da Zarrella. Queste le sue parole:

Credo che quando finisca l’emozione, quando smetto di essere nervoso, allora devo cambiare lavoro, fare altro, perché questo è il bello della musica, l’energia che ti da. Ho provato a imparare qualcosa per quest’intervista in tedesco. Danke für die Einladung! (grazie per l’invito, ndr) Dankeschön lo sapevo già.

Sono tornato a Sanremo dopo 10 anni. Nel 2013, quando ho vinto, mi sono fatto coraggio, e mi sono detto ‘forse devo riprovarci, devo mettere alla prova me stesso’. Sono tornato ed è andata molto bene. Non posso assolutamente lamentarmi.