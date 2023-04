Eurovision 2022, “Brividi” di Mahmood e Blanco arriva al settimo platino

Manca ormai poco meno di una settimana all’inizio delle prove dell’Eurovision 2023, ma nel frattempo è arrivata un’ulteriore soddisfazione per coloro che rappresentarono l’Italia all’Eurovision 2022, ovvero Mahmood e Blanco.

Infatti “Brividi”, il brano con cui la coppia vinse Sanremo 2022, è stato appena certificato da Fimi con un settimo disco di platino, che per le nuove direttive legate alle certificazioni lo si raggiunge con 700.000 copie digitali e fisiche vendute. Un risultato impareggiabile in termini di vendite con qualunque altro brano sanremese nella storia recente, con risultati simili riscontrabili in “Farfalle” di Sangiovanni (cinque dischi di platino e 500.000 copie vendute cui si aggiunge il disco di platino in Svizzera e i quattro dischi di platino della versione spagnola con Aitana, vecchia conoscenza eurovisiva) o nella vincitrice di Sanremo 2017 “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani (sei dischi di platino e 300.000 copie vendute).

Resta tuttavia imbattuto il primato di “Nel blu dipinto di blu (Volare)” di Domenico Modugno, vincitore di Sanremo nel 1958 e terzo all’Eurovision lo stesso anno che ad oggi certifica un totale di 835.000 copie, ma è chiaro che si parla di un’altra epoca e di metodi di fruizione musicale radicalmente diversi a quelli di oggi.

A ciò vanno aggiunti tanti altri record infranti per “Brividi”: esso difatti ha raggiunto 75 milioni di visualizzazioni ed è risultato il video italiano più visto nel 2022, conta quasi 130 milioni di riproduzioni su Spotify ed è stato per oltre un anno in classifica FIMI, record condiviso con “Farfalle” di Sangiovanni e con “Dove si balla” di Dargen D’Amico.

Se inoltre “Brividi” si certifica come il brano di Mahmood più certificato di sempre, il record di Blanco resta ancora “Mi fai impazzire” insieme a Sfera Ebbasta che ha certificato un totale di otto dischi di platino e 800.000 copie vendute, arrivando ad un totale di 4.650.000 copie vendute tra singoli e album.

All’Eurovision 2022 la canzone si è piazzata al sesto posto con 268 punti, un risultato più che dignitoso per l’Italia che gareggiava in casa a Torino ed in termini di punteggio è il maggior numero di punti mai raggiunto all’Eurovision per una host entry, record che fino ad allora deteneva Frans con la sua “If I were sorry”, quinto posto per la Svezia nel 2016 a Stoccolma. In occasione dell’interval act di Liverpool inoltre, Mahmood si esibirà durante la finale insieme ad altri ex partecipanti dell’Eurovision tra cui Cornelia Jakobs, Sam Ryder e Dadi Freyr.

Qui un riepilogo di tutte le certificazioni ottenute sia da Blanco che da Mahmood:

Mahmood

Album

Ghettolimpo (2021) – Platino

Gioventù bruciata (2019) – Platino

Singoli

Brividi (2022) – con Blanco – Sestuplo platino

Soldi (2019) – Quadruplo platino (+ doppio platino in Spagna, oro in Francia, Grecia e Polonia)

Calipso (2019) – con Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra – Quadruplo platino

Barrio (2019) – Doppio platino

Rapide (2020) -Doppio platino

Dorado (2020) – con Sfera Ebbasta e Feid – Doppio platino

Inuyasha (2021) – Platino

Rubini (2021) – con Elisa – Platino

Gioventù bruciata (2018) – Oro

Moonlight popolare (2020) – con Massimo Pericolo – Oro

Klan (2021) – Oro

Blanco

Album

Blu celeste (2021) – Sestuplo platino

Singoli

L’Italia all’Eurovision 2023

Dopo l’edizione in casa, all’Eurovision 2023 il rappresentante dell’Italia sarà per la seconda volta Marco Mengoni, vincitore di Sanremo per la seconda volta con il brano “Due vite” a dieci anni di distanza dal settimo posto a Malmö con “L’essenziale”. Al momento in cui si scrive il brano è reduce da un’ottima promozione allo show di Giovanni Zarrella in onda sul secondo canale in Germania e si è affacciato nella top 10 degli scommettitori, un segno che più di qualcuno sta iniziando a credere nella sua impresa a Liverpool.

Come andrà sarà tutto da stabilire, e le prove (o ciò che si potrà avere) e i live show saranno la prova del nove decisiva.