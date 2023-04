Eurovision 2023: scommesse, Italia in top ten. Svezia leader, sale la Francia

Siamo giunti a un nuovo capitolo legato alle scommesse in materia di Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio). E ci sono delle novità rilevanti.

Queste non riguardano, beninteso, il podio. Anzi, continua a rimanere immutata la leadership di Loreen con “Tattoo” per la Svezia: le quotazioni vanno da 1.57 a 1.75, sostanzialmente si guadagna meno di due volte la posta se si scommette su di lei e se arriverà il bis, quello che solo Johnny Logan ha saputo realizzare nel 1980 e 1987.

Salda anche la seconda posizione della Finlandia con “Cha cha cha” di Käärijä: il ventinovenne di Helsinki può vantare valori che vanno dal 3.75 al 5, con la variabile statistica rilevante di Betfair Xchange (che però ha un meccanismo di funzionamento diverso) da 6.6.

Più staccati i Tvorchi, che portano per l’Ucraina “Heart of steel“: sebbene la canzone convinca meno rispetto all’ormai simbolica “Stefania” della Kalush Orchestra (2022), ha pur sempre un buon margine di fiducia, con il 7% di chance di vittoria accordato, contro il 44% della Svezia e il 17% della Finlandia.

La quarta posizione è ciò che colpisce di più: dallo scorso 16 aprile La Zarra, con “Évidemment“, ha saputo costruire un valido filone narrativo che sta facendo salire la Francia fino in quarta posizione. Rimane da capire se si tratta di un caso stile Madame Monsieur (2018) o Bilal Hassani (2019), che avevano grandi aspettative deluse dal piazzamento finale, o stile Barbara Pravi (2021), effettivamente seconda. Nondimeno, c’è sempre anche la via di mezzo-Amir (2016), a lungo secondo per gli allibratori e poi sesto in concorso.

Quinta, di poco, Blanca Paloma: l’interprete di “Eaea” per la Spagna occupa l’ultimo posto della top five, ma è stata a lungo quarta. Staccati tutti gli altri Paesi in gara. Sesta Alessandra Mele, artista della Norvegia con “Queen of Kings“: per l’artista di sangue italiano le quotazioni sono quasi le stesse della Francia, con Betfair Xchange a creare qualche piccolo margine di cambiamento all’interno di fasce molto simili.

L’Italia, nelle ultime ore, ha finalmente effettuato l’ingresso in top ten, agognato da diversi giorni. Marco Mengoni, con la sua “Due vite”, sta progressivamente guadagnando credito dentro e fuori dall’ambiente degli eurofan: il premio è la nona posizione a scapito della Repubblica Cecae delRegno Unito, per un gioco di contemporaneità. Le quote dell’artista di Ronciglione si stanno abbassando, quelle di altri si stanno alzando e Israele si avvicina, come pure l’Austria.

Nota finale per San Marino con “Like an animal” dei Piqued Jacks: al di là del 34° posto nel tabellone, quel che conta è l’essere fanalino di coda nelle scommesse legate alla sola seconda semifinale. Rimane da capire se la band pistoiese troverà il colpo a sorpresa o meno.

I dati qui presenti sono stati raccolti alle 22:15 del 25 aprile. Il tabellone sopraindicato è quello di eurovisionworld.