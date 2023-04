Eurovision 2023: ecco il palco svelato da Re Carlo III e Camilla

Quest’oggi è stato ufficialmente presentato il palco, così come portato a termine, dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

A visitarlo, portandolo così alla luce per la prima volta al pubblico: Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla, accompagnati dalla musica che fa da colonna sonora all’Eurovision 2023 e composta dall’ucraino Michael Nekraszov.

Assieme al Re e alla Regina Consorte ha effettuato il tour dell’arena il direttore generale della BBC Tim Davie. Tutti insieme hanno incontrato lo staff, il team creativo e gli apprendisti. Qualche parola anche con Julia Sanina e Hannah Wanningham, due delle personalità alla conduzione, con i commentatori di BBC Radio 2 Rylan e Scott Mills, e con l’interprete di “I wrote a song” Mae Muller, che per il Regno Unito canterà chiudendo la finale. Interpellato anche Kojo Samuel, il direttore musicale dell’Eurovision 2023.

— BBC Eurovision (@bbceurovision) April 26, 2023