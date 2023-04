Marco Mengoni: l’album Materia (Prisma) disponibile dal 26 maggio

Proprio nelle settimane che precedono il suo ritorno in gara all’Eurovision 2023, Marco Mengoni inizia a dare forma al proprio nuovo progetto discografico.

Venerdì 26 maggio, uscirà “Materia (Prisma)”, il terzo e ultimo capitolo della trilogia che ha già portato alla luce “Materia (Terra)” e “Materia (Pelle)”.

L’artista di Ronciglione (VT) aveva anticipato il tutto negli scorsi giorni lasciando intuire, attraverso degli arcobaleni proiettati ovunque, la natura del titolo del nuovo album, l’ottavo in studio della sua carriera ormai lunga 14 anni.

Del disco saranno disponibili diverse versioni, tutte già in preorder: la lista completa è disponibile qui.

Sul lato comunicativo, questa è la motivazione scelta per il titolo del nuovo album:

Prisma perché, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche.