Eurovision 2023: ecco lo spot tv con Marco Mengoni

Tramite un comunicato dell’Ufficio Stampa della Rai, ecco qui lo spot girato dall’emittente per l’Eurovision 2023 a Liverpool con la partecipazione del nostro rappresentante, Marco Mengoni.

Lo spot, girato nel quartiere di City Life di Milano, punta tutto sull’ironia, a partire da Marco che si sveglia all’improvviso pensando di essere in ritardo per l’Eurovision e, nel suo viaggio per raggiungere l’arena, incontra una cameriera che gli offre un caffè, un ragazzo cui Marco porge gli occhiali da sole, un facchino che trasporta degli abiti da sera, due violiniste ed una ragazza che offre un fiore al cantautore di Ronciglione (VT), seguiti da una coppia di ballerini di hip-hop e un uomo con lo stereo sullo sfondo.

Nel frattempo Marco Mengoni giunge presso il tipico taxi nero inglese quando poco prima di entrare con l’aiuto dell’autista si sveglia di soprassalto e scopre essere tutto un sogno e che in realtà manca ancora qualche giorno all’inizio dell’Eurovision, tornando a dormire. La voce fuori campo annuncia poi le tre serate dell’evento europeo che tra poco meno di due settimane prenderà vita nel Regno Unito.

A partire da oggi, 27 aprile, verrà anche mandato in onda sulle reti Rai un altro spot che avrà come protagonisti i due iconici commentatori di quest’anno, ovvero Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che commenteranno sia le semifinali del 9 e 11 maggio su Rai 2 (con un’anteprima a partire dalle 20:15) che la finale del 13 maggio su Rai 1 (con un’anteprima a partire dalle 20:40).

Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale Terrestre il commento in simulcast sarà affidato a Saverio Raimondo, Diletta Parlangeli e LaMario (nome d’arte di Mariolina Simone) e per favorire una maggiore inclusione Rai Pubblica Utilità si occuperà della sottotitolazione e dell’audiodescrizione delle tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e renderà disponibile in LIS (lingua dei segni italiana) la serata finale del 13 maggio su Rai Play (come fu fatto per Sanremo lo scorso febbraio). Sempre su Rai Play sarà disponibile il servizio di audiodescrizione per tutte e tre le serate.

L’Italia all’Eurovision 2023

A Liverpool l’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, vincitore del 73° Festival di Sanremo, con il brano “Due vite” ridotto per l’occasione a tre minuti e sottoposto ad un revamp appositamente realizzato in vista dell’Eurovision Song Contest 2023.

La sua avventura a Liverpool inizierà tra poco più di una settimana, quando dopo tutti i Paesi che gareggiano nelle semifinali avranno provato e toccherà dunque ai membri delle Big 5. Come tutti, anche Marco avrà a disposizione due prove per perfezionare e migliorare stage, performance ed inquadrature affinché si possa presentare il miglior lavoro possibile.

Dopo ogni prova, il cantautore italiano sarà chiamato a prendere parte alle rispettive conferenze stampa dove interagirà con la stampa online e quella onsite, e sarà di particolare importanza la seconda conferenza dal momento che è quella in cui Marco estrarrà la metà di finale in cui si esibirà.

Appuntamento per lui poi il 7 maggio in occasione del Turquoise Carpet e si potrà rivedere Marco Mengoni il 9 maggio, quando durante la prima semifinale verrà trasmesso uno spezzone della performance di “Due vite” registrata il giorno prima durante il Jury Show della semifinale, ed insieme a lui verranno trasmesse anche le esibizioni della Francia (capitanata da La Zarra) e della Germania (rappresentata dal gruppo Lord of the lost).

Sarà infine il 12 maggio che scopriremo la posizione all’interno del running order in cui Marco canterà, ed il 13 maggio sarà il grande giorno in cui scopriremo chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023 che seguirà la vittoria dei Kalush Orchestra lo scorso anno a Torino.