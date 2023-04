Eurovision 2023: ecco la compilation in formato fisico e digitale

Il grande giorno è arrivato, a partire da domenica 30 aprile inizieranno le prove per l’Eurovision 2023 e l’incredibile macchina dietro la rassegna internazionale prenderà vita. Per ripassare un’ultima volta tutte le canzoni è stato distribuito da Universal la consueta compilation del 67° Eurovision Song Contest.

Si tratta di un doppio CD disponibile sia in formato fisico che in formato digitale e per gli amanti del vintage ci sarà anche una versione vinile della compilation. Ovviamente tutti i 37 brani in gara all’Eurovision 2023 saranno disponibili all’interno della compilation, inclusa la versione eurovisiva di “Due vite”, il brano che presenterà Marco Mengoni a Liverpool, nonché il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale dell’Eurovision, aggiungendo inoltre che la compilation in formato vinile sarà disponibile solo a partire dal 26 maggio, circa due settimane dopo la finale del concorso.

Tracklist della compilation dell’Eurovision 2023

CD 1

Albania – Albina & Kelmendi Family – Duje Armenia – Brunette – Future Lover Austria – TEYA & SALENA – Who The Hell Is Edgar? Australia – Voyager – Promise Azerbaigian – TuralTuranX – Tell Me More Belgio – GVSTΛPH – Because Of You Svizzera – Remo Forrer – Watergun Cipro – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Cechia – Vesna – My Sister’s Crown Germania – LORD OF THE LOST – Blood & Glitter Danimarca – Reiley – Breaking My Heart Estonia – ALIKA – Bridges Spagna – Blanca Paloma – EAEA Finlandia – Käärijä – Cha Cha Cha Francia – La Zarra – Évidemment Regno Unito – Mae Muller – I Wrote A Song Georgia – IRU – Echo Grecia – Victor Vernicos – What They Say

CD 2

Croazia – LET 3 – Mama ŠČ! Irlanda – Wild Youth – We Are One Israele – Noa Kirel – Unicorn Islanda – Diljá – POWER Italia – Marco Mengoni – Due Vite Lituania – Monika Linkyte – Stay (Čiūtą, O Tūto) Lettonia – Sudden Lights – Aijā Moldavia – Pasha Parfeny – Soarele Și Luna Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) Paesi Bassi – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia – Alessandra – Queen Of Kings Polonia – BLANKA – Solo Portogallo – Mimicat – Ai Coracao Romania – Theodor Andrei – D.G.T. (Off And On) Serbia – Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia – Loreen – Tattoo Slovenia – Joker Out – Carpe Diem San Marino – Piqued Jacks – Like An Animal Ucraina – TVORCHI – Heart Of Steel

L’Eurovision Song Contest 2023 si terrà a Liverpool il 9, 11 e 13 maggio prossimi, alla Liverpool Arena, in un’inedita co-produzione angloucraina, ricordando dunque che a vincere l’edizione di Torino lo scorso anno è stata l’Ucraina, che grazie alla band Kalush Orchestra ed al brano “Stefania” ha infranto ogni record possibile al televoto ottenendo 439 punti su un massimo possibile di 468 (in percentuale parliamo quasi del 94% di voti ottenibili).

Le semifinali andranno in onda su Rai 2 alle 21:00 con il commento di Gabriele Corsi (al suo terzo Eurovision di fila) e di Mara Maionchi, con un’anteprima esclusiva a partire dalle 20:15 sullo stesso canale. La finale invece, come di consueto dal 2016, andrà in onda su Rai 1 con gli stessi commentatori ed un’anteprima a partire dalle 20:40.