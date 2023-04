Marco Mengoni si esibisce in “Eurovision: a little bit more”

Questa sera si è tenuta sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest, la terza e ultima puntata della rubrica “Eurovision: A little bit more” , una serie di esibizioni di artisti in gara quest’anno con performance a scelta tra canzoni in concorso, altre eurovisive del passato o cover fuori dal circuito Eurovision.

Nella compilation mostrata questa sera troviamo tra i protagonisti anche Marco Mengoni, con due diverse performance.

Una è stata mostrata all’interno del set – e riguarda la canzone “Luce” – decima traccia di “Materia (Terra)”, l’altra verrà caricata sul canale Eurovision nei prossimi giorni. L’esibizione è disponibile al minuto 24:45 (video in apertura articolo).

Nella puntata odierna, così come nelle precedenti, c’è stato un fluire costante di versioni acustiche delle canzoni in gara. Tutti e tre gli episodi di questa rubrica, sono presenti sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision.

Marco Mengoni, che sarà in gara a Liverpool con “Due vite“, è nella fase finale di un minitour in Europa: si è già esibito a Parigi, Bruxelles e Francoforte, mentre domani sarà la volta di Zurigo.

L’artista di Ronciglione (VT), nel mese di maggio affronterà la competizione continentale per la seconda volta: nel 2013 era arrivato settimo con “L’essenziale”.

L’appuntamento con l’Eurovision 2023 è per il 9, 11 e 13 maggio, con semifinali trasmesse dalle 21 su Rai 2 e la finalissima dalle 21 su Rai 1.