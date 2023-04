Eurovision 2023: ecco il calendario completo delle prove

Oggi – 30 aprile – iniziano definitivamente le prove dell’Eurovision 2023 a Liverpool in Regno Unito, nella M&S Bank Arena denominata per l’occasione Liverpool Arena.

A differenza dell’anno scorso, e soprattutto degli anni precedenti, tutte le prime e seconde prove individuali di tutti e 37 i partecipanti saranno a porte chiuse, cioè la stampa accreditata non avrà accesso a nessuna anteprima delle prove.

L’unica eccezione è rappresentata da alcune anteprime che, in esclusiva, saranno pubblicate sul profilo ufficiale TikTok dell’Eurovision 2023, che per il secondo anno di fila è Entertainment Partner della rassegna europea.

Le prime prove avranno una durata di 30 minuti per ogni cantante in gara, e saranno principalmente necessarie a familiarizzare con il palco, aggiustare luci e inquadrature, e apportare cambiamenti più radicali nel caso lo si ritenesse necessario.

Al contrario, le seconde prove avranno durata di 20 minuti e saranno mirate a perfezionare ed aggiustare le imprecisioni riscontrate nella prima prova, oltre ad approvare la resa scenica dei cambiamenti stessi. In entrambe le tipologie di prove il rappresentante si esibirà per tre volte (denominati in gergo tecnico “takes”).

In netto contrasto con gli anni precedenti, all’interno della press room dell’Eurovision 2023, quest’anno non saranno organizzate Meet & Greet o conferenze stampa ufficiali al termine sia delle prime che delle seconde prove.

Da programma, sono solo previsti dei livestream sul canale TikTok ufficiale della rassegna dopo le seconde prove (cioè nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 Maggio 2023), in cui a rotazione tutti i partecipanti in gara avranno occasione di chiacchierare con Timur Miroshnychenko, già presentatore e commentatore dell’Eurovision per la TV ucraina, nonché rispondere ad alcune domande dei fan.

Alle delegazioni degli artisti in gara sarà invece demandata la possibilità di organizzare incontri con la stampa accreditata presso l’EuroClub tra il 3 e il 5 Maggio, oltre a poter programmare interviste singole con media accreditati nella press room dell’Eurovision 2023 nei giorni di apertura, tra l’8 e il 13 maggio.

Aspetto che, nei giorni scorsi, pare abbia destato qualche lamentela da parte di alcuni dei paesi che si esibiranno nella prima semifinale a causa del poco tempo a disposizione prima della loro comparsa televisiva.

Nonostante non sia stato ufficialmente rilasciato, grazie alle nostre fonti possiamo pubblicare di seguito il calendario completo delle prove, i cui orari potranno essere sottoposti a variazioni dell’ultimo minuto per esigenze organizzative (non mancheremo di aggiornarlo qualora si verificassero tali eventualità). Gli orari a cui si fa riferimento sono tutti relativi al fuso orario italiano (occorre togliere un’ora per l’orario di Liverpool).

Calendario Eurovision 2023: dalle prove alla finale

DOMENICA 30 APRILE: dieci Paesi della prima semifinale (prima prova)

11:30-12:00 Norvegia

12:10-12:40 Malta

12:50-13:20 Serbia

13:30-14:00 Lettonia

Pausa pranzo

15:10-15:40 Portogallo

15:50-16:20 Irlanda

16:30-17:00 Croazia

17:10-17:40 Svizzera

17:50-18:20 Moldavia

18:30-19:00 Svezia

LUNEDÌ 1 MAGGIO: cinque Paesi della prima semifinale e cinque Paesi della seconda semifinale (prima prova)

11:30-12:00 Israele

12:10-12:40 Azerbaigian

12:50-13:20 Cechia

13:30-14:00 Paesi Bassi

Pausa pranzo

15:10-15:40 Finlandia

15:50-16:20 Danimarca

16:30-17:00 Armenia

17:10-17:40 Romania

17:50-18:20 Belgio

18:30-19:00 Cipro

MARTEDÌ 2 MAGGIO: i restanti undici Paesi della seconda semifinale (prima prova)

11:30-12:00 Estonia

12:10-12:40 Islanda

12:50-13:20 Grecia

13:30-14:00 Polonia

Pausa pranzo

15:10-15:40 Slovenia

15:50-16:20 Georgia

16:30-17:00 San Marino

17:10-17:40 Austria

17:50-18:20 Albania

18:30-19:00 Lituania

19:10-19:40 Australia

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO: tutti i partecipanti della prima semifinale (seconda prova)

11:30-11:50 Norvegia

11:55-12:15 Malta

12:20-12:40 Serbia

12:45-13:05 Lettonia

13:10-13:30 Portogallo

13:35-13:55 Irlanda

Pausa pranzo

15:00-15:20 Croazia

15:25-15:45 Svizzera

15:50-16:10 Israele

16:15-16:35 Moldavia

16:40-17:00 Svezia

17:05-17:25 Azerbaigian

17:30-17:50 Cechia

17:55-18:15 Paesi Bassi

18:20-18:40 Finlandia

GIOVEDÌ 4 MAGGIO: sei Paesi della seconda semifinale (seconda prova) e tutti i membri dei Big 5 più l’Ucraina (prima prova)

11:30-11:50 Danimarca

11:55-12:15 Armenia

12:20-12:40 Romania

12:45-13:05 Estonia

13:10-13:30 Belgio

Pausa pranzo

14:40-15:10 Germania

15:20-15:50 Francia

16:00-16:30 Italia (per la prima volta Marco Mengoni proverà la sua "Due vite")

(per la prima volta proverà la sua “Due vite”) 16:40-17:10 Ucraina

17:20-17:50 Spagna

18:00-18:30 Regno Unito

VENERDÌ 5 MAGGIO: i restanti undici partecipanti della seconda semifinale (seconda prova)

11:30-11:50 Cipro

11:55-12:15 Islanda

12:20-12:40 Grecia

12:45-13:05 Polonia

13:10-13:30 Slovenia

Pausa pranzo

14:40-15:00 Georgia

15:05-15:25 San Marino

15:30-15:50 Austria

15:55-16:15 Albania

16:20-16:40 Lituania

16:45-17:05 Australia

SABATO 6 MAGGIO: i Big 5 con l’Ucraina (seconda prova)

11:30-11:50 Germania

11:55-12:15 Francia

12:20-12:40 Italia (seconda prova per Marco Mengoni con "Due vite")

(seconda prova per Marco Mengoni con “Due vite”) 12:45-13:05 Ucraina

13:10-13:30 Spagna

13:35-13:55 Regno Unito

Mentre i paesi qualificati da ciascuna semifinale sorteggeranno la metà finale in cui si esibiranno durante le conferenze stampa generali dopo le dirette televisive, durante gli appuntamenti TikTok individuali di sabato 6 maggio, saranno l’Italia (dunque, Marco Mengoni), la Francia, la Spagna e la Germania a decidere la loro posizione d’uscita. Essendo i paesi organizzatori, sia Regno Unito che Ucraina hanno già prestabilita la propria posizione in finale: l’Ucraina si esibirà per 19esima, mentre il Regno Unito in posizione 26, a chiudere lo show.

L’ultimo appuntamento prima della settimana eurovisiva è fissato per domenica 7 maggio con il Turquoise Carpet in diretta dalla Walker Art Gallery di Liverpool dalle ore 15 locali.