Eurovision 2023: il racconto della prima giornata di prove a Liverpool

Report live da Liverpool · Si è svolta oggi la prima giornata di prove dell’Eurovision 2023. Si è dunque alzato il sipario sulla Liverpool Arena per i paesi che si esibiranno nella prima parte della prima semifinale della kermesse europea, che andrà in onda il prossimo 9 maggio su Rai2.

Di seguito un resoconto di quanto è accaduto oggi, sulla base delle immagini rilasciate dai canali ufficiali della rassegna, vale a dire il sito eurovision.tv e, in particolare, il profilo TikTok dell’Eurovision 2023, a cui sono affidate brevi riprese inedite dall’arena. Come noto, nessun media accreditato ha da quest’anno accesso alla possibilità di visionare le prove individuali di ogni artista, né per le prime prove, né per le future ripetizioni.

Norvegia: Alessandra – “Queen of Kings”

Apre la giornata di prove l’italo-norvegese Alessandra Mele, con l’arduo compito di rompere il ghiaccio sul palco della Liverpool Arena. Per lei la scelta di una esibizione e una messinscena tutto sommato fotocopia di quella con cui ha vinto il Melodi Grand Prix in Norvegia.

Maggiore lavoro di coreografia per l’artista (sul palco insieme a quattro ballerini) e un uso più abbondante delle luci che la scenografia di Liverpool può offrire, anche se non sono stati impiegati effetti pirotecnici in queste prime prove, proprio perché non previsti.

Un’apertura che saprà subito infiammare il pubblico grazie alla grinta della cantante e all’energia che il brano può veicolare.

Malta: The Busker – “Dance (Our Own Party)”

Promettono di organizzare una grande festa i The Busker per Malta. Tanti gli oggetti di scena sul palco, tra una panchina gialla, un divano in un piccolo salottino e la porzione anteriore di una macchina.

Ma farà ridere gli appassionati dell’Eurovision la mini-festa organizzata insieme a molti dei volti eurovisivi maltesi (tra cui, ad esempio, Destiny e Chiara), sul palco sottoforma di cartonati addobbati a festa.

Tanta energia per un trio che si muoverà su tutto il palco, si toglierà sul finale i classici maglioni con cui li abbiamo visti finora (per sfoggiare abiti tutti glitterati), e punta tutto sul ritmo del sassofono, che ha sempre fatto colpo sul pubblico eurovisivo…

Serbia: Luke Black – “Samo Mi Se Spava”

Una esibizione a tratti controversa, quasi surreale o post-apocalittica quella che Luke Black porterà sul palco dell’Eurovision 2023.

Luke sale sul palco con lo stesso letto, a metà tra una conchiglia e una foglia, che avevamo già visto durante la finale nazionale, contornato da ballerini mascherati connessi alla struttura mediante tubi. Ballerini che sono in grado di liberare fumo dai loro zaini, un upgrade molto scenografico.

I forti contrasti di luce e gli sfondi al limite tra grafiche anime e techno, rendono il tutto piuttosto ipnotico. Spaventerà gli spettatori o li convincerà a televotare?

Lettonia: Sudden Lights – “Aijā”

Leggero imprevisto per i lettoni Sudden Lights, saliti sul palco della Liverpool Arena senza i vestiti di scena in quanto i bagagli sono rimasti bloccati in un aeroporto tedesco per problemi logistici (ma tranquilli, sono già in rotta verso Liverpool!).

L’esibizione è simile a quella della finale nazionale Supernova, con una atmosfera illuminata da riflettori su tonalità calde, che modulano l’intensità a ritmo di musica, generando sentimenti contrastanti tra l’intimo, l’onirico e il melancolico.

Il cantante interagisce con i membri della band durante il brano, salvo poi spostarsi per il finale sul palchetto centrale, contornato da un lavoro di luci che segue il crescendo drammatico del pezzo.

Portogallo: Mimicat – “Ai Coração”

Il rosso è il colore predominante sia dei vestiti di scena che dell’atmosfera per l’esibizione di Mimicat, che porta sul palco una atmosfera e sonorità tipicamente lusitane.

Con qualche differenza rispetto alla finale nazionale, Mimicat è contornata da quattro ballerini che ballano sullo sfondo o interagiscono attorno a lei, generando un dinamismo che aiuta la resa della performance.

La vocalità è come sempre estremamente buona, ma è incerto se questa, insieme al vestito di piume e all’atmosfera cabaret, saranno sufficienti ad assicurare il passaggio in finale.

Irlanda: Wild Youth – “We Are One”

I Wild Youth portano in scena all’Eurovision 2023 una scala dorata e luccicante con gradini e corrimano enfatizzati da led in grado di illuminarsi a ritmo di musica. Il cantante parte dalla cima di questo soppalco, quindi scende lungo la scalinata, per poi portarsi al centro del palco.

L’esibizione procede bene, con giochi di luce a ritmo di musica e tanti gesti atti a coinvolgere il pubblico in arena. Sul finale partono anche dei getti di fuochi d’artificio scintillanti, che accompagnano il ritornello conclusivo.

Le carte per coinvolgere il pubblico in arena ci sono, ma farà colpo sul pubblico da casa? Sicuramente non passerà inosservata la tuta tutta dorata del frontman Conor…

Croazia: Let 3 – “Mama ŠČ”

Candidati a vincere l’oscar come concorrenti più controversi e fuori dagli schermi dell’Eurovision 2023, i Let 3 salgono sul palco con i loro vestiti stravaganti, tacchi alti e sfondi al limite tra il nonsense e l’ipnotico.

Il loro carisma è travolgente (proprio come l’esibizione), così come lascia senza parole il finale in cui spuntano due missili dotati di effetti pirotecnici… qualcosa pressoché inedito per il pubblico eurovisivo.

La ciliegina sulla torta? Il gruppo si toglie i vestiti per terminare la performance al centro del palco… in mutande. Ne vedremo delle belle!

Svizzera: Remo Forrer – “Watergun”

Si cambia totalmente atmosfera con il giovane Remo Forrer per la Svizzera, che proprio ieri ha incontrato Marco Mengoni in concerto a Zurigo. Una ballad che riporterà gli spettatori dell’Eurovision 2023 incollati alla sedia, questa volta per riflettere su un testo che promuove la pace.

Con Remo sul palco altri quattro ballerini, che ruotano attorno a lui durante la performance e sono fisicamente legati tra loro e al suo vestito di scena, tutto nero, composto da stivali, pantaloni larghi in pelle e una giacca che lascia spazio ad ampie trasparenze.

Sul finale una pioggia di fuochi artificiali rossi che cadono dal soffitto corona una performance intensa e ben eseguita.

Moldavia: Pasha Parfeni – “Soarele şi Luna”

Un nuovo cambio di registro con la Moldavia, che all’Eurovision 2023 decide di giocare la quota etnica. Il cantante non è nuovo al palco europeo, dopo la partecipazione nel 2012.

Alla Liverpool arena vedremo grandi tamburi, coriste con copricapi con annesse corna, oltre al flautista, ormai diventato uno dei personaggi più amati di questa edizione della kermesse europea e candidato a diventare meme virale su Twitter.

L’insieme funziona, scalda il pubblico, ne cattura l’attenzione grazie ai movimenti rapidi e alla coreografia tribale.

Svezia: Loreen – “Tattoo”

La vincitrice dell’Eurovision 2012 torna in grande stile, acclamatissima da tutti i fan e candidata numero uno per la vittoria secondo gli scommettitori. Lo fa con una messinscena tutto sommato identica a quella con cui ha trionfato al Melodifestivalen di quest’anno.

Sul palco un grande cubo color marrone scuro (quasi effetto legno), una sorta di piattaforma luminosa con sabbia su cui la cantante parte sdraiata, per poi muoversi a ritmo di musica fino a portarsi in piedi alla fine della performance, proprio come nella selezione svedese. Sopra di lei il classico tetto led – a sua volta luminoso – che sale nel corso della esibizione. Scongiurato quindi il rischio di non averlo, come si vociferava all’indomani della sua vittoria in Svezia, per problemi logistici legati al suo peso.

Sembra, comunque, che le dimensioni della piattaforma siano più piccole, salvo però sollevare nell’insieme Loreen molto più in alto. Si nota, inoltre, un utilizzo più parsimonioso del fumo artificiale, in quanto si fa ampio uso dei ledwall di sfondo per ricreare l’effetto nebbia.

In generale, l’effetto pare lo stesso già visto al Melodifestivalen, con gli adattamenti dovuti per la scenografia dell’Eurovision 2023. Sarà di nuovo la Svezia con Loreen a vincere l’Eurovision, o l’insieme non sarà sufficiente?

Appuntamento a domani per il secondo giorno di prove sul palco dell’Eurovision 2023 di Liverpool.