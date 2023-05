Eurovision 2023: la scaletta della seconda giornata di prove a Liverpool

Report live da Liverpool · Proseguono senza sosta – nonostante il giorno festivo – le prove sul palco dell’Eurovision 2023, ospitato dalla Liverpool Arena, nel Regno Unito. Saranno oggi dieci le nazioni che daranno le spalle al maestoso ledwall girevole che fa da cornice alla scenografia ideata da Julio Himede. Gli artisti potranno per la prima volta mettere in pratica le idee che tengono in serbo da settimane e mesi.

Un “piatto misto” quello offerto dalla line-up di oggi: metà dei paesi appartengono alla prima semifinale, mentre la seconda metà di chi proverà nelle prossime ore gareggerà nella seconda semifinale. A disposizione di ogni delegazione – per mettere in scena per la prima volta le proprie esibizioni – un intervallo di tempo pari a 30 minuti, in cui – di consueto – è possibile svolgere tre “take”, parola del gergo tecnico per indicare una ripetizione completa della propria esibizione.

Eurovision 2023: scaletta seconda giornata di prove

Grande attesa oggi per le prive di alcuni tra i paesi favoritissimi dell’intera competizione, tra cui la Finlandia con l’esuberante Käärijä e la Cechia con le sonorità etniche delle Vesna.

LUNEDÌ 1 MAGGIO: cinque Paesi della prima semifinale e cinque Paesi della seconda semifinale (prima prova)

11:30-12:00 Israele

12:10-12:40 Azerbaigian

12:50-13:20 Cechia

13:30-14:00 Paesi Bassi

Pausa pranzo

15:10-15:40 Finlandia

15:50-16:20 Danimarca

16:30-17:00 Armenia

17:10-17:40 Romania

17:50-18:20 Belgio

18:30-19:00 Cipro

Queste prove si svolgeranno, come di consueto, a porte chiuse, cioè senza la presenza dei giornalisti. Da quest’anno, inoltre, le prime prove non verranno nemmeno trasmesse a circuito chiuso alla stampa, pertanto le uniche informazioni saranno reperibili solamente tramite i canali ufficiali dell’evento. Non mancheremo di informarvi riguardo tutte le anteprime di ogni esibizione.

Quest’anno, non è previsto nessun Meet & Greet con la stampa accreditata per l’Eurovision 2023. Gli incontri degli artisti con i giornalisti e i fans sono dunque demandati ad eventi organizzati dalle singole delegazioni nazionali. Non mancheremo, a tale proposito, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Di seguito i link utili per poter seguire al meglio l’andamento delle prove, dal primo all’ultimo giorno e in costante aggiornamento a seconda delle situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole giornate.