Eurovision 2023: seconda giornata di prove a Liverpool, il resoconto

Report live da Liverpool · Volge alla sua conclusione la seconda giornata di prove a Liverpool in vista dell’Eurovision 2023, precisamente alla M&S Bank Arena, riconvertita in grande studio televisivo per la kermesse europea.

Dieci i paesi che hanno sfilato oggi sul palco inaugurato dal Re Carlo III e dalla regina consorte Camilla alcuni giorni fa. Si tratta di artisti sia appartenenti alla prima che alla seconda semifinale, che andranno in onda i prossimi 9 e 11 maggio su Rai2, con commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Di seguito un resoconto di quanto è accaduto oggi, sulla base delle immagini rilasciate dai canali ufficiali della rassegna, vale a dire il sito eurovision.tv e, in particolare, il profilo TikTok dell’Eurovision 2023, a cui sono affidate brevi riprese inedite dall’arena. Come noto, nessun media accreditato ha da quest’anno accesso alla possibilità di visionare le prove individuali di ogni artista, né per le prime prove, né per le future ripetizioni. L’accesso sarà garantito solo per le prove generali.

Israele: Noa Kirel – “Unicorn”

Le prove di oggi si sono aperte col botto! Noa Kirel ha portato sul palco energia e sensualità con “Unicorn”, mettendo in scena tutte le sue abilità di cantante e ballerina, con una presenza scenica molto convincente.

La cantante parte ad esibirsi all’interno di un quadrato led con il quale si gioca a livello di telecamere per creare effetti rotanti.

Compaiono poi cinque ballerini, che piroettano attorno alla performer, la quale non esita a utilizzare tutto il palco per muoversi e sfoggiare impressionanti passi di breakdance, salvo prima essersi spogliata degli ingombranti pantaloni. La ciliegina sulla torta? I fuochi artificiali sul finire. Che show!

Azerbaijan: TuralTuranX – “Tell Me More”

Il duo azero tutto maschile si presenta sul palco dell’Eurovision 2023 in cima a un podio a forma di cuore spezzato, sul quale rimangono per tutta la durata del pezzo. Immancabili i loro strumenti, chitarra e basso.

Nessun cappello in testa, ma solo due completi giacca e pantaloni verdi e viola, in perfetto abbinamento tra loro e con le camicie dalle fantasie geometriche.

Un pezzo che regalerà un attimo di tranquillità e spensieratezza al pubblico, tutto basato attorno al pezzo, all’interazione tra i due e a un sapiente lavoro di luci dalle tonalità complementari. Ma sarà sufficiente per passare in finale?

Cechia: Vesna – “My Sister’s Crown”

Lunghe trecce e vestiti di scena color rosa pallido (in netto contrasto con le precedenti apparizioni e il video ufficiale) per le Vesna, il sestetto dall’est Europa che porta sul palco un brano folk rivisitato in chiave pop moderno.

L’intesa c’è, i movimenti sul palco sono ben studiati e armonici tra le varie ragazze, che non risparmiano sull’impiego dell’intera scenografia per sfruttarne tutta la potenza evocativa di un brano che fa dell’empowerment femminile il suo vessillo.

Non a caso, sullo sfondo compaiono scritte che rimarcano versi centrali del testo di “My Sister’s Crown”, sottolineati dalla studiata interazione coreografica tra le componenti del gruppo. Una esibizione a tratti evocativa che saprà raccogliere consensi.

Paesi Bassi: Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning Daylight”

Anche il duo olandese predilige una piattaforma attorno cui costruire l’intera propria esibizione. Piattaforma che ruota e che aiuta i due cantanti a mantenersi a stretto contatto, sia visivo che fisico, per una performance che promette istanti di vera intimità.

C’è alchimia e intesa, le rese vocali superano gli scetticismi della vigilia per regalare note di positività su un nuovo arrangiamento leggermente diverso da quello disponibile nella compilation ufficiale dell’Eurovision 2023.

I movimenti di telecamera sono studiati a tavolino, aiutati proprio dalla rotazione della piattaforma su cui salgono i cameraman stessi per sfruttarne le potenzialità di inquadratura. Drammaticità altissima sul finale, tra nebbia e luci sullo sfondo a creare un cielo stellato per un’atmosfera onirica.

Finlandia: Käärijä – “Cha Cha Cha”

La prima semifinale dell’Eurovision 2023, dopo aver visto diversi cantanti infiammare la Liverpool Arena, si chiuderà letteralmente col botto grazie al ritmo incalzante della Finlandia.

Tutto come da programma: rimane la gonfia giacchetta verde di Käärijä, ormai suo segno distintivo, ma stavolta sul palco porta con sé – oltre a cinque ballerini vestiti di rosa shocking – anche una sorta di scatola di legno e una pila di bancali.

L’esibizione incomincia dentro a questa scatola, salvo poi proseguire sulla cima della stessa (il cantante vi si arrampica in cima), dove prosegue con diverse mosse replicate dalla sua sagoma sul grande ledwall di sfondo. Il tutto termina poi in posizione frontale, con i soliti movimenti bruschi alla Käärijä, in salti acrobatici dal rap/techno al pop più schlager.

Insomma, ci sarà da ballare, e una esibizione così divertente, eclettica, a tratti esagerata e kitsch non potrà che catturare il pubblico eurovisivo, che saprà premiare un animale da palcoscenico con le posizioni più alte della classifica. Che non sia più così scontata la vittoria della svedese Loreen?

Danimarca: Reiley – “Breaking My Heart”

Strizza l’occhio alle giovanissime Reiley, che sceglie di portare sulla scena dell’Eurovision 2023 una struttura a tre bracci che, avendo la capacità di ruotare, è in grado di rivelare tre diverse “stanze” o scenografie.

Tale effetto rotante è accentuato anche dalle grafiche sul pavimento e sul ledwall di sfondo, tra geometrie circolanti ed emoji. Interessante anche la scelta di posizionare archi a collegare i vari bracci delle stanze, usati dal cantante per passare da una parte all’altra della struttura, creando interessanti inquadrature.

Colori pastello, tonalità tenui, una scenografia tutto sommato divertente e piacevole. Sarà sufficiente per la finale, considerando l’infelice slot d’apertura?

Armenia: Brunette – “Future Lover”

Per l’Armenia sale sul palco Brunette. Con lei anche una imponente piattaforma in pendenza, tutta bianca. Il colore dà la possibilità agli organizzatori di proiettare su questa diverse grafiche e figure geometriche, con la quale la cantante interagisce a ritmo di musica.

Le grafiche non si limitano alla piattaforma, ma sono potenziate dai giochi di luce provenienti dal fondo del palco. Inoltre, l’artista durante il brano si sposta sulla piattaforma stessa fino a stare in piedi… che equilibrio!

La sua voce è potente, adatta al brano, e il crescendo del pezzo viene ben supportato dalle scelte stilistiche e scenografiche. Abbastanza da passare in finale?

Romania: Theodor Andrei – “D.G.T. (Off and On)”

Theodor Andrei sembra aver portato la propria esibizione all’Eurovision 2023 sulle note di “D.G.T. (Off and On)” a un altro livello rispetto alla finale nazionale, in quanto anche l’arrangiamento del brano risulta differente.

Da un lato, infatti, la prima parte della canzone è prettamente in forma acustica, solo voce e chitarra. La seconda parte decolla decisamente, per passare a ritmi più rock più simili alla versione originale del pezzo.

Sul palco anche una ballerina, che compare specialmente nella parte finale della performance, che vede Theodor vestito di un giallo cangiante con annesse calze… Pikachu! Rimane un po’ confusionario l’insieme, con diverse scelte poco chiare: vedremo se cambierà qualcosa con le seconde prove.

Belgio: Gustaph – “Because Of You”

Una scarica di energia e buonumore con “Because Of You”. Con Gustaph sul palco ci sono tre coriste black, vestite di nero, che si muovono insieme al cantante, creando un grande dinamismo, ulteriormente accennato da una ballerina – a sua volta black – vestita però di bianco e rosa.

Il cantante spicca su tutti grazie al suo vestito rosa, coperto da una giacca bianca e abbinato a un cappello e stivali altrettanto bianchi.

Il contrasto tra bianco e nero è un leitmotiv della performance, in quanto anche le grafiche a sfondo, tra sagome femminili e parole tratte dal testo della canzone, giocano su questo dualismo. E non manca una piattaforma sollevata con annessa scala.

Cipro: Andrew Lambrou – “Break A Broken Heart”

Chiude la giornata la ballad di Andrew Lambrou per Cipro. Sul palco una buona performance, l’intonazione c’è e l’insieme risulta essere piuttosto convincente.

Sullo sfondo si alternano diverse grafiche, che passano da cascate a fiamme. E, a proposito di fiamme… ci saranno anche quelle vere! Strisce di fuoco partiranno dal palco, insieme all’uso della nebbia per creare un’atmosfera ancora più drammatica.

Dall’alto calerà anche un telo su cui verranno proiettati giochi di luce per dare ancora più drammaticità al complesso, in un vortice di emozioni e vocalità che potrà convincere gli spettatori.

Appuntamento a domani per il terzo giorno di prove sul palco dell’Eurovision 2023 di Liverpool. Ascolta tutte le canzoni in gara sulla nostra playlist Spotify dedicata.