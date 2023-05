Eurovision 2023, oggi provano anche i Piqued Jacks per San Marino; la scaletta della terza giornata

Report live da Liverpool · Continuano le prove sul palco dell’Eurovision 2023 di Liverpool. Vedremo oggi sul palco della Liverpool Arena la seconda metà degli artisti che si esibiranno nel corso della seconda semifinale della kermesse europea, che andrà in onda su Rai2 il prossimo 11 Maggio.

Come di consueto, a disposizione di ogni artista c’è uno slot di tempo pari a 30 minuti per prendere confidenza con il palco, le inquadrature, gli spazi di scena e provare la propria esibizione. Di solito ogni artista riesce a ripetere almeno tre volte la propria performance.

Non mancheremo, come avvenuto nei giorni scorsi, di riportarvi un resoconto di tutte le esibizioni di oggi, per cominciare a farvi assaggiare l’atmosfera eurovisiva e capire chi veramente corre per il podio. Sul sito ufficiale della rassegna saranno inoltre disponibili per ogni performance fotografie esclusive e alcune riprese inedite effettuate direttamente dall’arena (queste ultime anche sul profilo TikTok dell’Eurovision).

Occhi aperti perché nel corso della giornata ci saranno anche i Piqued Jacks per San Marino, che con l’energica “Like An Animal” hanno vinto “Una Voce Per San Marino”, oltre alla irriverente “Who The Hell Is Edgar?” di Teya & Salena per l’Austria e al ritmo degli sloveni Joker Out con “Carpe Diem”.

Eurovision 2023: scaletta terza giornata di prove

MARTEDÌ 2 MAGGIO: i restanti undici Paesi della seconda semifinale (prima prova)

11:30-12:00 Estonia

12:10-12:40 Islanda

12:50-13:20 Grecia

13:30-14:00 Polonia

Pausa pranzo

15:10-15:40 Slovenia

15:50-16:20 Georgia

16:30-17:00 San Marino

17:10-17:40 Austria

17:50-18:20 Albania

18:30-19:00 Lituania

19:10-19:40 Australia

Quest’anno, non è previsto nessun Meet & Greet con la stampa accreditata per l’Eurovision 2023. Gli incontri degli artisti con i giornalisti e i fans sono dunque demandati ad eventi organizzati dalle singole delegazioni nazionali. Non mancheremo, a tale proposito, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Di seguito i link utili per poter seguire al meglio l’andamento delle prove, dal primo all’ultimo giorno e in costante aggiornamento a seconda delle situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole giornate.