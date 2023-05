“Fuoco amico” sull’Eurovision 2023: giovedì 11 l’Europa League su Rai 1

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma ora c’è l’ufficialità: a fare controprogrammazione per l’Eurovision sarà la stessa Rai. Dopo aver scongiurato il rischio di una puntata del serale di Amici su Canale 5, in contemporanea con la finale, è la stessa Rai a darsi la zappa sui piedi acquistando le semifinali di Uefa Europa League.

Rai 1 trasmetterà la semifinale di andata tra Juventus e Siviglia, prevista per giovedì 11 alle 21, in piena contemporaneità con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda su Rai 2. La trasmissione della partita sulla rete ammiraglia inevitabilmente ruberà una buona fetta di pubblico all’evento musicale, che sulla seconda rete avrà una minore risonanza in termini di ascolti.

Va detto che, in ogni caso, con due squadre italiane impegnate nelle semifinali di Europa League sarebbe scattato l’obbligo di trasmissione in chiaro per cui, anche nel caso in cui la Rai non avesse ottenuto la trasmissione di un incontro a turno per queste semifinali, sarebbe stata TV8 a mandare in onda una “diretta gol” con i migliori momenti dei due incontri.

In questo caso, con Juventus-Siviglia su Rai 1 e Roma-Leverkusen su TV8, oltre alla concorrenza del canale in chiaro targato Sky sarà anche la stessa Rai ad autosabotarsi.

Va tuttavia precisato che l’Italia non ha diritto di voto nel corso della seconda semifinale, in quanto voterà nella prima, prevista per martedì 9. In quella stessa serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, che dunque non vedrà impegnate squadre italiane.

In ogni caso, con due squadre impegnate nella stessa serata e con Rai 1 impegnata nella trasmissione dell’Europa League, la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest non avrà vita facile su Rai 2 in termini di ascolti e di share. Staremo a vedere se la scelta di trasmettere entrambi gli eventi si rivelerà vincente o se sarà soltanto un evitabile autosabotaggio.