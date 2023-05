Eurovision 2023: Marco Mengoni all’Eurovillage il 10 maggio (ci sarà anche Alessandra Mele)

Marco Mengoni sarà uno dei protagonisti dell’Eurovillage di Liverpool, lo spazio che sarà punto di ritrovo per gli eurofan e location di concerti e spettacoli esclusivi legati a doppio filo con l’Eurovision Song Contest 2023.

Mengoni sarà onstage mercoledì 10 maggio, nella giornata denominata “United By Music” e con lui sul palco ci saranno anche Alessandra (Norvegia), Käärijä (Finlandia) e i TuralTuranX (Azerbaigian) in coppia con l’ex-rappresentante azero e vincitore nel 2011 Eldar Gasimov.

Oltre a questi quattro artisti in gara quest’anno a Liverpool, il 10 maggio sul palco dell’Eurovillage si esibiranno 100 Voice United Choir, Liverpool Unity Choir, Mix-stress, Piping Hot DiscoGirls Don’t Sync, The Lightning Seeds, Miles Kane e Michael Aldag.

L’Eurovillage – situato presso Pier Head – aprirà alle ore 12:00 (GMT+1) e l’ingresso sarà gratuito. Soltanto sabato 13 maggio, in occasione dello show conclusivo e della proiezione della serata finale dell’Eurovision Song Contest sarà necessario acquistare il biglietto.

Questo l’elenco completo degli artisti in gara quest’anno, o legati all’Eurovision, che si esibiranno sul palco dell’Eurovillage:

Sabato 6 maggio

Lunedì 8 maggio

Martedì 9 maggio

Mercoledì 10 maggio

Giovedì 11 maggio

Sabato 13 maggio

Dal palco dell’Eurovillage a quello della M&S Bank Arena, dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2023. Interpellato da TV Sorrisi e Canzoni l’artista di Ronciglione si è parzialmente sbottonato su quella che sarà la messa in scena preparata per questa sua seconda partecipazione:

Dalla stessa intervista emerge un artista desideroso di vivere a pieno l’esperienza eurovisiva:

Dieci anni fa non ho vissuto a pieno questo momento. Non mi rendevo tanto conto di essere su un palco importante che si affaccia sul mondo e non ho avuto il coraggio di parlare molto con gli altri artisti in gara, cosa che quest’anno invece voglio fare.

https://www.youtube.com/watch?v=xevCHvuOBgY&pp=ygUWbWFyY28gbWVuZ29uaSBkdWUgdml0ZQ%3D%3D