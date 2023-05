Eurovision 2023: Marco Mengoni, il calendario delle prove

Il calendario delle prove ufficiali dell’Eurovision 2023 è in pieno svolgimento, con i 37 artisti in gara che si stanno succedendo sul palco della Liverpool Arena.

Marco Mengoni, in gara per l’Italia con “Due vite”, salirà sul palco sito nella terra di Beatles e Frankie Goes to Hollywood per la prima volta giovedì 4 maggio alle ore 16:15 per la prima prova, della durata di mezz’ora. A differenza degli scorsi anni, non ci sarà la conferenza stampa successiva a tale prova.

Per quel che riguarda la seconda prova, invece, il duo vincitore del Festival di Sanremo tornerà a calcare il palco sabato 6 maggio alle 10:30 per venti minuti, quindi alle 11:35, per lo stesso arco di tempo, sarà in un live di TikTok con Timur Miroshnychenko, nel quale conoscerà anche la metà di esibizione nella finale.

Di seguito il calendario completo di ciò che attende Marco Mengoni nella sua esperienza europea. Gli orari indicati sono italiani (a Liverpool si va un’ora indietro)

Marco Mengoni: calendario Eurovision 2023

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

16:00-16:30 – Prima prova sul palco

SABATO 6 MAGGIO

12:20-12:40 – Seconda prova sul palco

13:45-14:10 – Live TikTok con Timur Miroshnychenko sul canale Eurovision ed estrazione della metà di esibizione in finale

DOMENICA 7 MAGGIO

16:00 – Turquoise Carpet

LUNEDÌ 8 MAGGIO

14:30-17:15 Prima semifinale, Dress Rehearsal 1 (+ esibizioni fuori gara di Italia, Germania e Francia)

21:00-23:30 Prima semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 1 + esibizioni fuori gara di Italia, Germania e Francia). Qui le giurie votano per i Paesi della prima semifinale, ma il loro voto sarà utilizzato solo in caso di problemi con il televoto, che da quest’anno torna l’unica via per decidere i finalisti

MARTEDÌ 9 MAGGIO

21:00-23:10 Prima semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Italia, Germania e Francia tratte dalla sera precedente. Intervista sul palco. Televota mezza Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai2)

VENERDÌ 12 MAGGIO

13:00-17:45 Finale, Dress Rehearsal 1

21:00-00:00 Finale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Final. Votano le giurie, che pesano per il 50% sul risultato finale)

SABATO 13 MAGGIO

14:00-18:00 Finale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Final)

21:00-00:45 Finale Eurovision Song Contest 2022 (Televota tutta l’Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

Questo calendario potrebbe essere soggetto a variazioni al momento sconosciute. Qualora dovessero verificarsi, non mancheremo di effettuare le dovute modifiche. Il calendario completo delle prove di tutti gli artisti lo trovate invece a questo link.

A queste date va aggiunta l’esibizione di mercoledì 10 maggio all’Eurovision Village, in orario ancora da definire.