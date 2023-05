Eurovision 2023, il nuovo spot con Gabriele Corsi e Mara Maionchi (video)

Un nuovo spot per annunciare l’Eurovision 2023 va in onda sulle reti della nostra tv pubblica, ad annunciarlo è un comunicato emesso dall’Ufficio Stampa Rai.

Dopo il precedente spot, che vedeva coinvolto Marco Mengoni, in questo caso i protagonisti sono i commentatori che racconteranno il concorso in televisione su Rai 2 e Rai 1: parliamo di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Ancora una volta è l’ironia a fare da padrona in questo breve spot: Gabriele Corsi dorme, suona una radiosveglia (la stessa che abbiamo visto nel precedente spot con il cantautore di Ronciglione) che il conduttore romano prova a spegnere, solo che a svegliarlo non è un suono proveniente dal suo comodino. A disturbare il suo sonno infatti è Mara Maionchi che, armata di megafono, gli urla di svegliarsi e fare presto perché devono partire per andare all’Eurovision Song Contest.

Il povero Gabriele Corsi, che tenta in tutti i modi di continuare a dormire, prima mugugna “Ancora cinque minuti!” e poi, dopo essere scattato in piedi, si lascia andare a un “Sarà una lunga settimana”. Mara Maionchi intanto continua a urlare nel megafono invitando il collega a fare presto per andare alla Liverpool Arena a commentare l’Eurovision 2023.

Lo spot è in onda a partire da oggi, mercoledì 3 maggio. Ricordiamo che le semifinali di martedì 9 e giovedì 11 maggio andranno in onda su Rai 2, mentre la finale di sabato 13 andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai 1.

A commentare l’evento saranno appunto Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Le tre serate andranno in simulcast anche su Rai Radio 2 con il commento di Diletta Parlangeli, LaMario e Saverio Raimondo.

La visione è inoltre disponibile su RaiPlay, su cui Rai Pubblica Utilità trasmetterà anche la traduzione in LIS per i non udenti della serata finale. Per i non vedenti sarà disponibile, sia in TV sul secondo canale audio che in streaming su RaiPlay, l’audiodescrizione di tutte e tre le serate.