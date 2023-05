Eurovision 2023: la scaletta della quarta giornata di prove alla Liverpool Arena

Report live da Liverpool · Si riparte dall’inizio: la quarta giornata di prove dell’Eurovision 2023 sta per incominciare e oggi saliranno nuovamente sul palco tutti gli artisti che vedremo esibirsi nel corso della prima semifinale della kermesse europea, prevista il prossimo 9 Maggio in diretta dalla Liverpool Arena sulle frequenze di Rai2 per l’Italia.

Sarà una giornata da “punto e a capo”, in quanto tutti gli artisti oggi in prova hanno già potuto calcare il palco dell’Eurovision 2023 nelle scorse giornate, quando a ciascuno di loro è stato assegnato uno slot temporale di 30 minuti per prendere confidenza con la scenografia e mettere in pratica quanto fino ad allora era solo una idea.

Partirà invece oggi un secondo giro di prove individuali per ogni artista, questa volta con una quantità di tempo ridotta (solo 20 minuti). Vedremo dunque se, in base alle informazioni trapelate dalle prime prove, ci saranno cambiamenti nelle esibizioni, o se le scelte passate verranno confermate o ulteriormente affinate.

Attenzione alta verso le prove della giornata di oggi in quanto saliranno di nuovo sul palco nomi in seria corsa per la vittoria, tra cui la super favorita Loreen per la Svezia con “Tattoo”, l’italiana Alessandra Mele per la Norvegia con “Queen of the Kings”, l’energico Käärijä per la Finlandia con “Cha Cha Cha”, e infine i ritmi etnici delle Vesna per la Cechia.

Eurovision 2023: scaletta quarta giornata di prove

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO: tutti i partecipanti della prima semifinale (seconda prova)

11:30-11:50 Norvegia

11:55-12:15 Malta

12:20-12:40 Serbia

12:45-13:05 Lettonia

13:10-13:30 Portogallo

13:35-13:55 Irlanda

Pausa pranzo

15:00-15:20 Croazia

15:25-15:45 Svizzera

15:50-16:10 Israele

16:15-16:35 Moldavia

16:40-17:00 Svezia

17:05-17:25 Azerbaigian

17:30-17:50 Cechia

17:55-18:15 Paesi Bassi

18:20-18:40 Finlandia

A differenza dell’anno scorso, anche le seconde prove sono a porte chiuse, cioè non accessibili alla stampa accreditata per l’Eurovision 2023. Non sono pertanto nemmeno previste le conferenze stampa ufficiali che l’anno scorso si erano invece svolte a Torino. Unico evento in programma per ogni artista del ciclo di seconde prove è un breve live sul TikTok ufficiale della rassegna con Timur Miroshnychenko, conduttore televisivo e commentatore dell’Eurovision per la TV ucraina. Questo il programma di oggi:

12:55-13:20 Norvegia

13:20-13:45 Malta

13:45-14:10 Serbia

14:10-14:35 Lettonia

14:35-15:00 Portogallo

15:00-15:25 Irlanda

Pausa pranzo

16:25-16:50 Croazia

16:50-17:15 Svizzera

17:15-17:40 Israele

17:40-18:05 Moldavia

18:05-18:30 Svezia

18:30-18:55 Azerbaigian

18:55-19:20 Cechia

19:20-19:45 Paesi Bassi

19:45-20:10 Finlandia

Gli incontri degli artisti con i giornalisti e i fans sono dunque demandati ad eventi organizzati dalle singole delegazioni nazionali, nella maggior parte dei casi all’interno della cornice dell’EuroClub. Non mancheremo, a tale proposito, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Di seguito i link utili per poter seguire al meglio l’andamento delle prove, dal primo all’ultimo giorno e in costante aggiornamento a seconda delle situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole giornate.