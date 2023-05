Marco Mengoni, “Mi fiderò” per “Eurovision: a little bit more”

Questa mattinaa è stato rilasciato il secondo contributo di Marco Mengoni alla serie “Eurovision: a little bit more” (video qui sopra, in apertura articolo).

Dopo che, nella puntata di venerdì scorso, era stata mostrata “Luce”, questa volta tocca a “Mi fiderò”, una delle canzoni più importanti dell’album “Materia (Terra)” (2021). Nell’originale il pezzo è cantato assieme a Madame, con cui l’ha eseguito allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso anno.

Marco Mengoni: le prove all’Eurovision 2023

L’artista di Ronciglione (VT) sarà in gara all’Eurovision 2023 con “Due vite“: per domani è previsto il suo debutto alla Liverpool Arena con la prima prova sul palco.

Di questa sarà possibile vedere un breve frammento su TikTok, che ha l’esclusiva delle prime sessioni a porte chiuse.

La seconda prova è prevista per il 6 maggio, data in cui, peraltro, potremo anche vedere Marco Mengoni all’interno di un’intervista dal vivo con Timur Miroshnychenko, storico narratore dell’Eurovision per l’Ucraina e quest’anno anche coinvolto nell’intero progetto dalla BBC.

Proprio in questa sede si scoprirà quale sarà la metà di esibizione della finale per il nostro rappresentante. Nel 2013, con “L’essenziale”, finì nella seconda metà, cantò per 23° e in finale si posizionò 7°.