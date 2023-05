Eurovision 2023: Eurofestival News si promuove su radio LatteMiele (ecco gli spot in anteprima)

A pochi giorni dall’attesissimo Eurovision 2023, la nostra redazione al completo lavora a pieno ritmo per aggiornarvi su tutto quello che accade in quel di Liverpool, dalle prove fino alle serate live in cui vedremo i vari partecipanti di questa edizione sul palco della M&S Bank Arena (Liverpool Arena).

Per il nono anno consecutivo (escludendo il 2020, anno di sospensione dell’Eurovision per la pandemia di Covid-19), anche in questo 2023 abbiamo deciso di investire in una serie di spot radiofonici per promuoverci e promuovere l’Eurovision Song Contest sulle frequenze di radio LatteMiele, tra le più apprezzate emittenti di sola musica italiana, con oltre 2,2 milioni di ascoltatori nei 7 giorni *.

È possibile ascoltare radio LatteMiele in FM (qui l’elenco delle frequenze), in DAB (Digital Audio Broadcasting) e in streaming su lattemiele.com.

Saranno ben 120 gli spot in onda in 9 giorni di programmazione (da venerdi 5 e fino a sabato 13 maggio) e, come di consueto, non solo promuoveranno il nostro newsblog (il più letto in Italia per quanto riguarda l’informazione eurovisiva) e la Guida all’Eurovision Song Contest 2023 (disponibile da domani), ma anche i singoli appuntamenti con le dirette delle semifinali e la finalissima (con Marco Mengoni a rappresentare l’Italia).

Nella settimana dell’evento saranno inoltre realizzati speciali collegamenti in diretta su radio LatteMiele direttamente dal Press Center a Liverpool, per avere aggiornamenti e impressioni in tempo reale.

Spot Eurofestival News 2023

Di seguito è possibile ascoltare in anteprima tutti i nuovi spot realizzati con la voce ufficiale di radio LatteMiele (Gianmarco Ceconi) e i relativi orari di messa in onda.

Spot venerdi 5 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot sabato 6 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot domenica 7 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot lunedi 8 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot martedi 9 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)

Spot mercoledi 10 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Spot giovedi 11 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20)

Spot venerdi 12 maggio 2023 (allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 19)

Per quanto riguarda la serata finale dell’Eurovision 2023 abbiamo deciso di realizzare due diversi spot, che potete ascoltare in anteprima qui di seguito, uno con protagonista il nostro rappresentante Marco Mengoni e l’altro con Marco Mengoni e Alessandra Mele (l’italiana in gara con la Norvegia).

Quale dei due andrà effettivamente in onda dipenderà dall’accesso in finale o meno di Alessandra Mele con la sua “Queen of Kings”. Se vi accederà, sabato 13 maggio ascolterete, allo scoccare di ogni ora, dalle 7 alle 20, questo spot…

In caso contrario, verrà mandato in onda lo spot con unico protagonista Marco Mengoni e la sua “Due Vite” (l’audio qui sotto).

* Ultimi dati TER (Tavolo Editori Radio) disponibili, relativi al secondo semestre 2022.