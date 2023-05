Eurovision 2023, prova Marco Mengoni per l’Italia: la scaletta della quinta giornata di prove

Report live da Liverpool · Finalmente comparirà l’Italia sul palco dell’Eurovision 2023: sì, perchè nel corso della giornata di oggi (precisamente dalle 16:00 italiane) anche Marco Mengoni, in rappresentanza del nostro paese alla kermesse europea, farà capolino nella scenografia della Liverpool Arena per provare per la prima volta sul palco “Due Vite“, la canzone con cui ha trionfato al Festival di Sanremo lo scorso Febbraio.

Insieme a Marco Mengoni, proveranno per la prima volta anche le altre nazioni appartenenti alle Big 5, ossia quei 5 paesi che hanno accesso diretto alla finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta, oltre all’Italia, di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. A loro si aggiunge quest’anno di diritto anche il paese che ha trionfato a Torino lo scorso anno, ovvero l’Ucraina.

Ognuno degli artisti delle nazioni sopracitate, Marco Mengoni compreso, avrà diritto a uno slot temporale di 30 minuti per prendere confidenza con il palco, studiare le inquadrature, aggiustare le luci e provare complessivamente la propria esibizione più volte. Al termine della sessione di prove, ogni delegazione nazionale avrà poi facoltà di rivedere le registrazioni delle prove per analizzare la resa televisiva e apportare eventuali modifiche in vista delle successive prove. Il sito web ufficiale della rassegna rilascerà, come di consueto, immagini ed estratti video inediti.

Oltre a questi paesi, torneranno a salire sul palco alcuni degli artisti che rivedremo nella prima metà della seconda semifinale dell’Eurovision 2023. Per questi ultimi solo 20 minuti di tempo per esibirsi nuovamente e aggiustare gli ultimi dettagli prima delle prove generali della prossima settimana.

Ma vediamo la scaletta completa della giornata di oggi.

Eurovision 2023: scaletta quinta giornata di prove

GIOVEDÌ 4 MAGGIO: sei Paesi della seconda semifinale (seconda prova) e tutti i membri dei Big 5 più l’Ucraina (prima prova)

11:30-11:50 Danimarca

11:55-12:15 Armenia

12:20-12:40 Romania

12:45-13:05 Estonia

13:10-13:30 Belgio

Pausa pranzo

14:40-15:10 Germania

15:20-15:50 Francia

16:00-16:30 Italia (per la prima volta Marco Mengoni proverà la sua “Due vite”)

16:40-17:10 Ucraina

17:20-17:50 Spagna

18:00-18:30 Regno Unito

A differenza dell’anno scorso, anche le seconde prove sono a porte chiuse, cioè non accessibili alla stampa accreditata per l’Eurovision 2023. Non sono pertanto nemmeno previste le conferenze stampa ufficiali che l’anno scorso si erano invece svolte a Torino. Unico evento in programma per ogni artista del ciclo di seconde prove è un breve live sul TikTok ufficiale della rassegna con Timur Miroshnychenko, conduttore televisivo e commentatore dell’Eurovision per la TV ucraina. Questo il programma:

12:55-13:20 Danimarca

13:20-13:45 Armenia

13:45-14:10 Romania

14:10-14:35 Estonia

14:35-15:00 Belgio

Gli incontri degli artisti con i giornalisti e i fans sono dunque demandati ad eventi organizzati dalle singole delegazioni nazionali, nella maggior parte dei casi all’interno della cornice dell’EuroClub. Non mancheremo, a tale proposito, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo, seguendo in particolare ciò che farà Marco Mengoni per l’Italia.

Di seguito i link utili per poter seguire al meglio l’andamento delle prove, dal primo all’ultimo giorno e in costante aggiornamento a seconda delle situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole giornate.