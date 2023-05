Eurovision 2023, il racconto della prima prova di Big 5 ed Ucraina

Report live da Liverpool • Dopo che i primi cinque Paesi della seconda semifinale hanno provato il loro brano per la seconda volta, ora è la volta dei Big 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) e dell’Ucraina, campione in carica, di calcare il palco dell’Eurovision 2023 per la prima volta.

Come per gli altri Paesi, anche per le Big 5 e per l’Ucraina una breve anteprima delle prove è stata caricata sul profilo ufficiale TikTok dell’Eurovision, decisione che ha smosso più di un animo anche all’interno delle delegazioni stesse.

Ciò che riportiamo è un resoconto di quanto emerso dalle immagini pubblicate su TikTok e dalle foto pubblicate su eurovision.tv, nell’ordine con cui le nazioni si sono esibite sul palco della Liverpool Arena, ovvero Germania, Francia, Spagna, Italia, Ucraina e Regno Unito. Per la prova di Marco Mengoni per l’Italia rimandiamo all’articolo dedicato.

Germania – Lord of the Lost -“Blood and glitter”

In un cambio repentino di scaletta dell’ultimo minuto, sono i Lord of the Lost (leggi qui la nostra intervista) i primi a provare la loro energica “Blood and glitter”. I vincitori di Unser Song für Liverpool dimostrano grande dimestichezza sul palco, il frontman Chris è al centro di due strutture sopraelevate che unite formano un triangolo sulle quali presenziano tutti gli altri membri su uno sfondo rosso e nero cui si alternano fiamme e fumo. Come per altre performance, sono previsti dei fuochi d’artificio e fiamme, ma non sono stati utilizzati in tutte le prove.

Un inizio decisamente col botto per queste prime prove delle Big 5: che sia finalmente giunta l’ora per la Germania di riscattarsi dopo tutti quei piazzamenti in fondo alla classifica?

Soltanto ieri, inoltre, il frontman Chris Harms pubblicava sui suoi canali social una cover di “Due vite” di Marco Mengoni, in omaggio all’Italia.

Francia – La Zarra -“Évidemment”

Dopo il fuoco e le fiamme della Germania dei Lord of the Lost, la successiva ad esibirsi sul palco di Liverpool è La Zarra, selezionata internamente per rappresentare la Francia e che giunge in Regno Unito dopo una scalata dell’ultimo minuto nelle classifiche delle scommesse. L’atmosfera è soffusa, La Zarra spicca su una colonna alta cinque metri in un abito di paillettes nere e rosse, colori che sono trasportati anche sulla colonna stessa.

La performance si conclude in maniera… “patriottica” per così dire, ed oltre a “chanter la grande France” La Zarra vede dietro di lei una bandiera francese sul LED con tanto di cascata di fuochi d’artificio. Una prova niente male.

Ucraina – TVORCHI -“Heart of steel”

L’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione dell’Eurovision, propone un brano R&B, già di per sé un genere più unico che raro all’Eurovision. Nella costruzione della scenografia è stata ricreata la messinscena già vista alla selezione nazionale Vidbir che nel video musicale ufficiale.

I led nudi e crudi dominano i 3 minuti di performance, mentre il vocalist Jeffrey Kenny canta con intensità un brano di coraggio, per un popolo che con tenacia da oltre un anno affronta una dura guerra. La performance inoltre presenta quattro scatole sul palco che creano una specie di secondo sfondo a led.

I costumi del gruppo e dei ballerini sono color oro ed acciaio; quest’ultimo grazie all’effetto delle luci sembra ricordare il colore blu, a comporre dunque i colori della bandiera ucraina ed a simboleggiare che il Paese che rappresentano è dotato di un cuore d’acciaio, inossidabile.

Spagna – Blanca Paloma – “Eaea”

Mistica è la parola corretta per definire l’esibizione di Blanca Paloma, in gara per la Spagna dopo la vittoria del Benidorm Fest lo scorso febbraio. E la prova sembra ricalcare proprio quella vittoriosa della selezione nazionale, con alcuni accorgimenti ulteriori ed una migliore illuminazione, oltre ad aver aggiunto l’effetto nebbia per aggiungere atmosfera.

Sul palco vi sono due strutture rosse semicircolari dalle quali pendono le frange per creare un circolo all’interno del quale Blanca Paloma canta a gran voce il proprio brano insieme alle coriste, creando un’atmosfera più intima e contenuta, rendendo tuttavia il palco ancora più piccolo di quanto già non sia.

Regno Unito – Mae Muller – “I wrote a song”

Tanto colore e tanto brio traspare dalle foto della prova di Mae Muller, rappresentante del Regno Unito che dunque giocherà in casa all’Eurovision 2023. L’effetto pop art e collage è ben presente, e la pedana crea a suo modo iconicità nella performance della cantante londinese, accerchiata dai ballerini.

In più di un’occasione Mae Muller ha comunque lasciato trasparire delle difficoltà nell’esecuzione del brano: per un piazzamento dignitoso da nazione ospitante bisogna sperare che la cantante possa focalizzarsi al meglio per l’esecuzione di “I wrote a song” durante le dirette televisive. Ma la scenografia accattivante saprà far dimenticare qualche imperfezione vocale.

E con i padroni di casa del Regno Unito si chiude questa giornata lunghissima di prove, soprattutto per i tempi biblici nel rilascio dei TikTok e delle gallerie fotografiche di alcune delegazioni.

Tutto quanto è pronto per partire, mancano ormai solo cinque giorni e la magia dell’Eurovision 2023 avrà inizio! L’appuntamento si rinnova per domani, 5 maggio, per le ultime prove dei semifinalisti.