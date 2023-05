Alessandra Mele: Queen of Kings (italian version) oggi su Radio LatteMiele

Continuano a crescere i numeri di Queen of Kings, il brano che la giovane savonese Alessandra Mele porterà sul palco della Liverpool Arena martedi prossimo, nella prima semifinale dell’Eurovision 2023, in rappresentanza della Norvegia.

Numeri che ci dicono che il brano ha già superato i 40 milioni di ascolti su Spotify, oltre 5,9 milioni di visualizzazioni sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest e altri 7,3 milioni sul canale Youtube di Alessandra.

Dallo scorso 21 aprile è stata inoltre resa disponibile la versione italiana di Queen of Kings, con tanto di video dedicato (che potete vedere qui di seguito).

Non è prevista al momento una distribuzione di questa versione tutta in italiano del brano alle nostre radio nazionali e locali, ma ci sarà comunque una eccezione questo pomeriggio, grazie a radio LatteMiele, tra le più apprezzate emittenti di sola musica italiana.

All’interno del programma “Arena Lattemiele” con Andrea D’Agostino (Dag), verrà infatti fatta ascoltare integralmente “Queen of Kings – Italian Version” per la prima volta su una emittente radiofonica nazionale.

ASCOLTA i nostri Spot in onda su radio LatteMiele

Sempre in compagnia del conduttore Dag, ci sarà anche un intervento telefonico con il nostro Alessandro Pigliavento, per parlare di Alessandra Mele e la sua partecipazione all’Eurovision 2023.

Per ascoltare Queen of Kings in versione italiana, l’appuntamento è su radio Lattemiele oggi pochi minuti dopo le 17. L’emittente di sola musica italiana è ascoltabile in FM (qui le frequenze Regione per Regione), in DAB (Digital Audio Broadcasting) e in live streaming.

Testo italiano di Queen of Kings

Lei Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Incantevole

Ti ipnotizzerà

Lei è bella come L’aurora

Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Una lacrima

Versata già

Non fermerà

L’amore che ha, l’amore che da

E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità

Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare.

Ricordiamo che chi seguirà la prima semifinale dell’Eurovision 2023 – martedi 9 maggio dalle 21 su Rai 2 – se vorrà, potrà sostenere la giovane savonese al televoto, facilitandole l’approdo nella finale di sabato 13 maggio.