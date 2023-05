Eurovision 2023: ultime prove per i semifinalisti, la scaletta della sesta giornata

Report live da Liverpool • Ultimo giorno di prove individuali per i semifinalisti dell’Eurovision 2023. Nel corso della giornata di oggi, infatti, proveranno per la seconda volta sul palco della Liverpool Arena quasi tutti i cantanti della seconda semifinale della kermesse europea di quest’anno, che potremo vedere dall’Italia l’11 Maggio prossimo su Rai2.

Ad ognuno di questi artisti sarà concesso un tempo pari a 20 minuti per ripetere quante volte lo desidereranno la loro esibizione, potendo così apportare cambiamenti alle performance dopo le prime prove già svolte nei giorni scorsi.

Le seconde prove sono infatti un’ottima occasione per aumentare la propria confidenza col palco, affinare tutti i dettagli e aggiustare tutte le problematiche emerse nel corso della prima esperienza sul palco dell’Eurovision 2023.

Come sempre, non mancheremo di riportarvi il nostro resoconto della giornata di prove, offrendovi le nostre impressioni e sottolineandovi tutti i cambiamenti e miglioramenti rispetto alle scorse esibizioni, grazie al nostro accesso alla sala stampa e alla diffusione delle prove a circuito chiuso.

Integreremo i nostri commenti con le fotografie diffuse anche dal sito della rassegna, insieme alle piccole clip di anteprima che verranno diffuse dai canali ufficiali.

Eurovision 2023: scaletta sesta giornata di prove

Sarà un giorno importante per San Marino e i fan dei Piqued Jacks: per loro una seconda opportunità di provare “Like An Animal” sul palco dell’Eurovision 2023.

VENERDÌ 5 MAGGIO: i restanti undici partecipanti della seconda semifinale (seconda prova)

11:30-11:50 Cipro

11:55-12:15 Islanda

12:20-12:40 Grecia

12:45-13:05 Polonia

13:10-13:30 Slovenia

Pausa pranzo

14:40-15:00 Georgia

15:05-15:25 San Marino

15:30-15:50 Austria

15:55-16:15 Albania

16:20-16:40 Lituania

16:45-17:05 Australia

Come di consueto, dopo ogni prova gli artisti potranno rivedersi e limare ulteriormente i dettagli della resa televisiva di ogni loro performance in vista delle prove generali e delle dirette live della prossima settimana.

A differenza dell’anno scorso, anche le seconde prove sono a porte chiuse, cioè non accessibili alla stampa accreditata per l’Eurovision 2023. Non sono pertanto nemmeno previste le conferenze stampa ufficiali che l’anno scorso si erano invece svolte a Torino. Unico evento in programma per ogni artista del ciclo di seconde prove è un breve live sul TikTok ufficiale della rassegna con Timur Miroshnychenko, conduttore televisivo e commentatore dell’Eurovision per la TV ucraina. Questo il programma di oggi:

12:55-13:20 Cipro

13:20-13:45 Islanda

13:45-14:10 Grecia

14:10-14:35 Polonia

14:35-15:00 Slovenia

15:00-15:25 Georgia

Pausa pranzo

16:25-16:50 San Marino

16:50-17:15 Austria

17:15-17:40 Albania

17:40-18:05 Lituania

18:05-18:30 Australia

Gli incontri degli artisti con i giornalisti e i fans sono dunque demandati ad eventi organizzati dalle singole delegazioni nazionali, nella maggior parte dei casi all’interno della cornice dell’EuroClub. Non mancheremo, a tale proposito, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Di seguito i link utili per poter seguire al meglio l’andamento delle prove, dal primo all’ultimo giorno e in costante aggiornamento a seconda delle situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole giornate.