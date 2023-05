Eurovision 2023: Marco Mengoni, ecco com’è andata la seconda prova

Si è tenuta poco fa la seconda prova sul palco dell’Eurovision 2023 di Liverpool per Marco Mengoni. L’artista di Ronciglione torna alla Liverpool Arena per mettere a punto i dettagli della sua esibizione in “Due vite“.

Eurovision 2023: Marco Mengoni, la seconda prova

Il portacolori dell’Italia, per la seconda volta a rappresentarci in Europa, sceglie di cambiare abito. Sembra un po’ un trend degli ultimi anni, visto che tra prima e seconda prova sia i Måneskin che Mahmood e Blanco fecero la stessa cosa. La band romana, poi, mantenne l’outfit della seconda prova fino alla finale, mentre il duo risultò imprevedibile fin quasi all’ultimo.

In questa fattispecie, Marco Mengoni porta quel che di più simile c’è all’ormai mitica maglia metallica della canzone: un vestito riccamente decorato, con la colorazione che dal bianco tende verso al nero dall’alto in basso.

Questa la descrizione fatta da eurovision.tv:

Marco Mengoni è di nuovo sul palco, e ha scambiato il vestito d’argento di giovedì con un differente (e più lungo) vestito argenteo, che ha un effetto più d’argento che scivola verso il nero. Brillantini abbinati sono stati inseriti sui due lati dei pantaloni di pelle, perciò sembra che l tutto sia parte dello stesso vestito. Siamo stati però informati che i pantaloni sono stati illuminati separatamente Questa performance continua a essere e suonare davvero speciale.

Dalle prime foto pubblicate dall’account di Marco Mengoni risultano inoltre interessanti creazioni di effetti con i ballerini davanti alla luna del ledwall.

Eurovision 2023: Marco Mengoni, il destino futuro

Tra poco ci sarà anche l’appuntamento con il sorteggio della metà di esibizione dell’artista rappresentante l’Italia all’interno del “Tea with Timur” su TikTok. In questo caso Timur è Miroshnychenko, storico commentatore per l’ucraina UA:PBC e quest’anno coinvolto anche in varie vie, dopo aver già presentato nel 2017 a Kyiv.

Più tardi, inoltre, sarà possibile vedere 30 secondi della performance così come si vede in tv, all’interno di un video YouTube che comprenderà tutte quelle dei Big 5 + Ucraina. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti da Liverpool.