Eurovision 2023: Marco Mengoni canterà nella prima metà della finale

Si è appena svolta la cerimonia del sorteggio della metà di esibizione in finale per Marco Mengoni, in gara per l’Italia all’Eurovision 2023 con “Due vite“.

Il tutto all’interno di “Tea with Timur”, l’inserto editoriale del concorso che viene condotto da Timur Miroshnychenko dalle parti della Liverpool Arena su TikTok.

Eurovision 2023 Marco Mengoni, il sorteggio

Il nostro portacolori ha pescato la prima metà.

Nella storia dell’Italia dal 2013 a oggi, cioè da quando è stato introdotto tale sistema, si è estratta la 2a metà nel 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2021. La prima, invece, è toccata in sorte nel 2016 e 2017. Nel 2022, invece, da Paese ospitante, l’Italia ha estratto la posizione 9 nel meeting dei capidelegazione.

Eurovision 2023: storia delle metà di esibizione

Va ricordato che, sebbene tradizionalmente si ritenga la seconda metà di esibizione favorevole rispetto alla prima, è vero che ci sono state ben cinque vittorie (2014, 2015, 2017, 2019 e 2022) arrivate dalla prima metà, senza contare il gran numero di podi.

Particolare curioso, poi: dal 2014 al 2021 tutte le canzoni al primo posto nella votazione delle giurie sono state quelle della prima metà. A spezzare il “circolo” Sam Ryder con “Space Man” lo scorso anno.

Eurovision 2023: a che punto siamo

Fino a questo momento era già noto che Ucraina (Tvorchi) e Regno Unito (Mae Muller) avrebbero cantato rispettivamente per diciannovesimi e per ventiseiesima (ultima), a seguito proprio del sorteggio presso il meeting dei capidelegazione.

La Germania, con i Lord of the Lost, ha inoltre già estratto la seconda metà, mentre per La Zarra (Francia) c’è la prima. Vi aggiorneremo più tardi con il resoconto completo della situazione in maniera più dettagliata.

Nella sua precedente esperienza, Marco Mengoni versione 2013 cantò per ventitreesimo e portò “L’essenziale” al settimo posto nella finale.