Eurovision 2023, oggi seconde prove per Marco Mengoni: la scaletta completa della giornata

Ultimo atto per le prove individuali degli artisti che gareggiano all’Eurovision 2023. Nel corso della mattinata di oggi saliranno infatti sul palco per la seconda volta i paesi appartenenti al cosiddetto gruppo delle Big5, ossia Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e – ovviamente – l’Italia, insieme alla nazione vincitrice dello scorso anno, ossia l’Ucraina.

Vedremo dunque di nuovo in scena (precisamente a partire dalle 12:20 italiane) anche il rappresentante italiano, ossia Marco Mengoni, che avrà una seconda opportunità per provare nuovamente la sua esibizione di “Due Vite” in vista della finale dell’Eurovision Song Contest 2023 in onda su Rai1 il prossimo 13 Maggio in diretta dalla Liverpool Arena.

Ad ognuno dei paesi in prova oggi sarà assegnato uno slot temporale pari a 20 minuti. Dopo le prove di giovedì scorso, sarà dunque questa una occasione importantissima per prendere ulteriore confidenza con il palco della Liverpool Arena e aggiustare tutti i dettagli in vista delle prove generali e delle dirette della prossima settimana.

Oltre a Marco Mengoni, proveranno oggi sul palco anche l’amatissima Blanca Paloma con “Eaea”, la classe dei cugini d’oltralpe con La Zarra e la sua “Évidemment”, il rock tedesco dei Lord of the Lost (qui la nostra intervista), i suoni moderni del duo TVORCHI per l’Ucraina e la proposta pop di Mae Muller con “I Wrote A Song”. Grande interesse dunque alle prove di oggi in quanto l’esito di queste potrebbe ulteriormente provocare scossoni alle graduatorie di gradimento.

Eurovision 2023: scaletta settima giornata di prove

SABATO 6 MAGGIO: i Big 5 con l’Ucraina (seconda prova)

11:30-11:50 Germania

11:55-12:15 Francia

12:20-12:40 Italia (seconda prova per Marco Mengoni con “Due vite”)

12:45-13:05 Ucraina

13:10-13:30 Spagna

13:35-13:55 Regno Unito

A differenza dell’anno scorso, anche le seconde prove sono a porte chiuse, cioè non accessibili alla stampa accreditata per l’Eurovision 2023. Non sono pertanto nemmeno previste le conferenze stampa ufficiali che l’anno scorso si erano invece svolte a Torino. Unico evento in programma per ogni artista del ciclo di seconde prove è un breve live sul TikTok ufficiale della rassegna con Timur Miroshnychenko, conduttore televisivo e commentatore dell’Eurovision per la TV ucraina. Questo il programma di oggi:

12:55-13:20 Germania

13:20-13:45 Francia

13:45-14:10 Italia (Marco Mengoni dialogherà con Timur e risponderà alle domande dei fan in diretta)

14:10-14:35 Ucraina

14:35-15:00 Spagna

15:00-15:25 Regno Unito

Gli incontri degli artisti con i giornalisti e i fans sono dunque demandati ad eventi organizzati dalle singole delegazioni nazionali, nella maggior parte dei casi all’interno della cornice dell’EuroClub. Non mancheremo, a tale proposito, di informarvi in tempo reale nel caso in cui dovessero tenersi eventi o venissero rilasciate notizie o dichiarazioni di rilievo.

Non mancheremo, come avvenuto nei giorni scorsi, di riportarvi in tempo reale tutte le informazioni in diretta da Liverpool. Dedicheremo particolare attenzione alla seconda prova di Marco Mengoni, raccontandovi la sua performance sul palco e gli eventuali cambiamenti rispetto alla prima prova di giovedì scorso, anche grazie alla piccola video anteprima messa a disposizione da eurovision.tv.

Di seguito i link utili per poter seguire al meglio l’andamento delle prove, dal primo all’ultimo giorno e in costante aggiornamento a seconda delle situazioni che potrebbero verificarsi nelle singole giornate.