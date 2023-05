Eurovision 2023: il resoconto dell’ultima giornata di prove

Report live da Liverpool • Siamo all’ultimo giorno di prove all’Eurovision 2023, mentre domani è il momento del Turquoise Carpet che partirà dalla Walker Art Gallery fino alla St. George’s Hall dove avrà luogo la cerimonia d’apertura dell’evento internazionale.

Per la seconda volta oggi a provare sono stati i Big 5 e l’Ucraina, ovvero i sei Paesi automaticamente qualificati alla finale di sabato prossimo che voteranno in una delle due semifinali.

Come per i 31 Paesi che hanno provato nei giorni precedenti, anche i Big 5 hanno avuto la possibilità di scegliere 30 secondi di prove da mostrare in un video che ha riassunto l’intera giornata, video introdotto ancora una volta da Clara Amfo.

Dopo ogni prova inoltre, tutti coloro che hanno provato oggi prenderanno parte ad una live su TikTok con Timur Miroshnychenko, che sarà di vitale importanza dal momento che Germania, Francia, Italia e Spagna estrarranno la metà di gara in cui si esibiranno in finale.

A seguire trovate le nostre impressioni sui 30 secondi disponibili per ogni brano e sulle foto disponibili su eurovision.tv (ovvero l’unico sito web dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti). Per le prove di Germania, Francia, Ucraina, Spagna e Regno Unito si prosegua nella lettura dell’articolo, mentre per quanto riguarda la seconda prova dell’Italia capitanata da Marco Mengoni rimandiamo a questo articolo dedicato.

Germania – Lord of the Lost – “Blood and glitter”

Anche oggi i primi a provare sono stati i tedeschi Lord of the Lost con il brano “Blood and glitter”, che si preannuncia essere uno spettacolo visivo non da meno, con l’utilizzo di buona parte delle 23.000 fonti luminose e di un uso ancora parsimonioso dei fuochi pirotecnici, che sicuramente esploderanno nella finale del 13 maggio.

Dalle foto inoltre pare che Chris Harms sarà raggiunto dal chitarrista e dal bassista durante la performance, anche se non si sa esattamente quando.

Francia – La Zarra – “Évidemment”

Come da copione, lo stage de La Zarra è sgargiante, tra paillettes e LED illuminati ad intermittenza seguendo il ritmo di “Évidemment”, la cantante canadese è ironicamente paragonata ad una “Torre Eiffel umana”, complimenti per il coraggio di cantare su un pilastro alto cinque metri. Basterà per ottenere la sesta vittoria che la Francia cerca di agguantare da tempo?

Ucraina – TVORCHI – “Heart of steel”

L’Ucraina scende in campo con i TVORCHI offrendo uno spettacolo televisivo da non sottovalutare, soprattutto in ottica televoto. Gli aggiustamenti fatti con le telecamere sono studiati al millimetro come la coreografia di Jeffrey e dei ballerini e l’uso sapiente dei LED, che regalano una visuale imponente carica di energia e a tratti ipnotizza lo spettatore.

Andrii (il tastierista) ha cambiato abito da scena, indossando un completo nero con dettagli argentati al posto del largo cappotto metallizzato utilizzato giovedì.

Spagna – Blanca Paloma – “Eaea”

Pressoché impercettibili i cambiamenti effettuati alla performance di Blanca Paloma se non probabilmente a livello di camera cuts (che per ovvi motivi nessuno ha potuto visionare al di fuori della delegazione stessa).

Blanca esegue con precisione sopraffina ogni movimento del brano fortemente identitario che porta all’Eurovision 2023, un brano modern-flamenco che rischierebbe tantissimo di non essere capito dalle giurie o dal televoto, per quanto da febbraio ad oggi ha continuato a convincere gli scommettitori che ad oggi la danno saldamente come la quinta candidata più probabile a portare il trofeo di cristallo a casa.

Regno Unito – Mae Muller – “I wrote a song”

Ha chiuso le prove di oggi e chiuderà la serata il prossimo sabato durante la finale dell’Eurovision 2023, Mae Muller arriva sul palco carichissima, forse un po’ troppo visto che vocalmente pare faccia ancora difficoltà.

Imprecisioni vocali a parte, la performance è molto Mae-centrica, e lei con disinvoltura afferma la propria indipendenza da quella persona cui il brano è dedicato. Un buon numero per chiudere, ma il rischio stonature è dietro l’angolo, e le giurie non perdonano in questo.

Ora che le prove sono terminate per tutti i partecipanti non ci resta che attendere il 9 maggio perché l’Eurovision 2023 di Liverpool abbia finalmente inizio e scoprire chi sarà il successore dei Kalush Orchestra. Noi saremo in presenza a Liverpool per raccontarvi tutto passo passo, restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla gara.