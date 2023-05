Eurovision 2023: scarica la più completa guida all’evento (anche in eBook)

Mentre continuano i nostri aggiornamenti in tempo reale dalla Liverpool Arena per l’Eurovision 2023, eccoci come ogni anno dal 2012 ad oggi, pronti a regalarvi la nuova e più completa Guida all’evento.

Guida gratuita all’Eurovision 2023

Da questo 6 maggio 2023, è possibile eseguire il download gratuito direttamente dalla nostra sezione GUIDE Eurovision (dove trovate l’intero archivio) sia nella versione in PDF che .ePub (il formato standard per i principali eBook Reader).

A breve sarà inoltre disponibile anche il file in formato .mobi, utilizzato dagli eReader Kindle di Amazon.

Guida all’Eurovision 2023 nei digital store

A causa delle condizioni contrattuali imposte da Amazon e dalla maggior parte dei digital store, è diventato praticamente impossibile pubblicare eBook gratuiti nelle varie librerie online.

Per questo motivo, siamo stati costretti ad inserire il prezzo minimo di copertina (previsto in questi casi) pari a 0,99 euro a download. Queste le due modalità attualmente disponibili per ottenere la guida:

download SEMPRE GRATUITO della versione eBook (o in PDF) della Guida all’Eurovision Song Contest 2023 direttamente dalla nostra sezione GUIDE, in formato .ePub o .mobi. acquisto della versione eBook della Guida all’Eurovision Song Contest 2023 direttamente dalle principali librerie online italiane (la distribuzione è in corso, nelle prossime 48 ore dovrebbe essere reperibile su Amazon, Feltrinelli, IBS, Kobo e gli altri store online).

Le due diverse copertine realizzate, differenziano proprio la versione gratuita della nostra guida all’evento (con logo ufficiale Eurovision) da quella a pagamento (priva di logo ufficiale). Chi sceglierà la versione a pagamento saprà che in questo modo darà un piccolo contributo per sostenere i costi di gestione di questo sito e la pubblicazione delle nostre guide.

Sempre nelle prossime ore sarà resa disponibile la nostra Guida anche a livello internazionale su Barnes & Noble, Rakuten Kobo, Apple iBook Store, Google Play Store, Casa del Libro (il più importante store di lingua spagnola), Tolino, Librerias Gandhi (il più grande ebook store messicano diffuso in tutta l’america latina), Bajalibros, El corte ingles (Spagna) e altri ancora.

Buona lettura e buon Eurovision a tutti!

La Guida all’Eurovision Song Contest 2023 è aggiornata al 24 aprile 2023. Tutte le ultime novità sull’evento, successive a questa data, sono disponibili sul nostro sito. Per il download gratuito, cliccare qui. Per eventuali segnalazioni, scrivici una mail.