Eurovision 2023: il testo di “Aijā” dei Sudden Lights (Lettonia)

Per l’Eurovision 2023 la Lettonia si tinge di rock alternativo, che è il genere presentato dalla band Sudden Lights con il brano “Aijā”. La band aveva già tentato di rappresentare la Lettonia all’Eurovision Song Contest nel 2018, arrivando al secondo posto con il brano “Just fine”.

Andrejs, Kārlis Matiss, Mārtiņš e Kārlis proporranno al grande pubblico dell’Eurovision un brano delicato, una dolce melodia nata lo scorso anno mentre la Lettonia intera si schierava in sostegno all’Ucraina insieme a Paesi come Polonia e Lituania. Le intenzioni del brano sono quelle di avvolgere l’ascoltatore come una calda coperta che possa riparare dal freddo e dai tempi difficili che tutti stanno vivendo.

I Sudden Lights sono stati scelti come rappresentanti della Lettonia grazie alla vittoria del Supernova, selezione nazionale del Paese baltico dal 2015.

Si esibiranno nella prima semifinale – in cui anche l’Italia avrà diritto di voto – e tenteranno di riportare la Lettonia in finale dopo ormai cinque anni che non riesce a superare lo scoglio della semifinale. Per la prima volta dal 2014 un brano della Lettonia presenterà alcuni inserti nella propria lingua, oltre al titolo che è un’interiezione utilizzata per calmare i bambini.

Il testo di “Aijā”

Musica e testo: Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Matīss Zitmanis, Kārlis Vārtiņš, Mārtiņš Matīss Zemītis

Etichetta: autoproduzione (distribuzione Universal)

Lingua originale: inglese, lettone

You said some words didn’t hear you fall asleep

People were talking louder from my TV screen

I heard them scream it was too dark to see

Don’t cry

I’ll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please, don’t wake up

Wake up

Used to think we live in a world so beautiful

You see, I think I don’t believe in this stuff anymore

Don’t cry

I’ll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please, don’t wake up

Wake up

Don’t cry

I’ll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please, don’t wake up

Wake up

Please don’t make me wake

Pleaѕe, don’t wake up

Wake up

Aijā, aijā

Saldā miegā

Aijā, aijā

Sаldā miegā

Traduzione in inglese*

Lull, lull

In sweet sleep

Lull, lull

In sweet ѕleep

* La traduzione si riferisce esclusivamente alla conclusione del brano, che è in lingua lettone.

