Eurovision 2023: il testo di “Samo Mi Se Spava” di Luke Black (Serbia)

“Samo Mi Se Spava” di Luke Black rappresenterà la Serbia all’Eurovision 2023 dopo la vittoria al Pesma za Evroviziju ’23, la selezione della Serbia per l’Eurovision. Luke Black (classe 1992) ha incominciato la sua carriera musicale nel 2014 diventando successivamente famoso specialmente in Cina.

“Samo Mi Se Spava” è un brano pop che parla di una fuga dalla realtà dolorosa: “Samo Mi Se Spava”, infatti, vuol dire “Voglio solo dormire”. Il testo, in generale, è intessuto di similitudini legate al mondo dei videogiochi come “game over” o “it’s all a game for me”.

Il testo di “Samo Mi Se Spava”

Testo e musica: Luke Black, Majed Kfoury, Comnavago e Milan Bošković

Etichetta: PGP-RTS

Lingua originale: serbo/inglese

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

Oh, I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

Spavaj

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

A noć je, beskonačni sati (Tik-tik-tak)

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

(Spavaj)

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori (This ends now)

War, glad je, bez nade

Savest spava (S-spava) dok svet gori

Gori, kraj je, mrak traje

Razum spava (S-spava) dok svet gori

S-spavaj

Samo mi se spava

Samo mi se spava

Traduzione in inglese

Baby watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Hello?

I just want to sleep

Go to sleep

I just wanna sleep forever (Go to sleep)

Like it better when I dream

I want to sleep forever (Go to sleep)

As the world burns

I just wanna close my eyes (Go to sleep)

And just get it over with

I want to sleep forever (Go to sleep)

As the world burns

It’s night-time, countless hours (Tick-tick-tock)

Devils on my shoulder

I just want to sleep forever

That’s the way to beat them

Hello?

Game over

(Go to sleep)

I just wanna sleep forever (Go to sleep)

Like it better when I dream

I want to sleep forever (Go to sleep)

As the world burns

I just wanna close my eyes (Go to sleep)

And just get it over with

I want to sleep forever (Go to sleep)

As the world burns (this ends now)

War, there’s a famine, no hope

I’m just sleeping as the world burns

It burns, it’s the end, darkness goes on

The reason is sleeping as the world burns

Go to sleep

I just want to sleep

I just want to sleep.

Tutti i testi dei brani in gara in questa edizione dell’Eurovision Song Contest sono raggruppati qui.