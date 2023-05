Eurovision 2023: il testo di “Solo” di Blanka (Polonia)

La Polonia gareggia all’Eurovision 2023 con “Solo”, un frizzante brano reggae fusion in cui Blanka gioca con l’arte del “chi fa da sé fa per tre”. Quando una relazione non va come dovrebbe, un partner delude e mancano le emozioni, evidentemente è meglio restare da soli e divertirsi ugualmente.

La protagonista del brano (che non sappiamo se sia la stessa Blanka) non si limita all’autoerotismo, ma in presenza del suo ex compagno mette in scena uno spettacolo piccante per fargli vedere cosa si sta perdendo, celebrando con grande sicurezza la propria sessualità.

Se il partner promette e non mantiene le promesse, la delusione è tanta ma con questo brano Blanka celebra la forza e la determinazione di una donna che prende in mano la sua vita e dimostra che si può vivere e provare piacere anche senza dipendere da un uomo.

Testo e musica: Blanka Stajkow, Maria Broberg e Julia Sundberg (testo), Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki, Marcin Górecki e Blanka Stajkow (musica)

Etichetta: Warner Music Poland

Lingua originale: Inglese

Baby, it’s kind of crazyHow else to phrase it?With you I’ve lost my sensesBaby, what happened to ya?I thought I knew yaBut now it’s time to face itYa hot and cold, high and you’re low, messin’ with my mindNo oh oh, that’s not how it goes, so let me spell it out

Now I’m better solo, solo

I never let me down didi down down down

and now I’m gonna show ya, show ya

show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down down didi down down down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down (solo)

Tell me, now was it worth it?

Playin’ me dirty, but now who’s laughing baby?

Watch me, all eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around

Ya hot and cold, high and you’re low, messin’ with my mind

No oh oh, that’s not how it goes, so let me spell it out

Now I’m better solo solo

I never let me down didi down down down

and now I’m gonna show ya, show ya

show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo solo

I never let me down down didi down down down

Now I’m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)

No no, I’m going solo

(Yeah) ya better, better watch me now

cause I know how to let go

gonna make it, make it on my own

Oh, oh no, I’m going solo

(yeah) ya better, better watch me now

cause I know how to let go

so it’s clear to see I’m…

Now I’m better solo, solo

I never let me down didi down down down

and now I’m gonna show ya, show ya

show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down down didi down down down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down (solo).

