Eurovision 2023, il testo di “Unicorn” di Noa Kirel (Israele)

Israele si presenta in gara all’Eurovision 2023 con la pop star Noa Kirel e la sua “Unicorn”, un brano molto frizzante che, a dispetto del titolo che riporta al mondo fiabesco, ha un significato molto particolare.

L’artista è stata scelta internamente per rappresentare Israele, primeggiando tra ben 78 candidati e nella sfida a due con Mergui.

Sebbene in un primo momento l’artista avesse fatto intendere di non aver deciso se partecipare o meno all’Eurovision Song Contest, il 10 agosto 2022 Noa Kirel è stata ufficializzata come rappresentante di Israele al concorso.

“Unicorn” è un gioco di parole basato sull’assonanza tra la parola “unica” (unique in inglese) e il nome dell’unicorno, l’animale mitologico dalle sembianze di un cavallo con un corno in fronte. Il brano di Noa Kirel nasconde infatti un messaggio di amore e incoraggiamento ad accettare se stessi e gli altri e a esaltare le diversità.

Il termine “unicorno”, tra l’altro, ha un significato ben specifico nella comunità LGBTQIA+: è utilizzato per identificare una persona bisessuale, generalmente una donna, propensa ad accettare un rapporto a tre con una coppia eterosessuale.

Il testo di “Unicorn”

Testo e musica: Doron Medalie, May Sfadia, Noa Kirel, Yinon Yahel

Etichetta: D-Music

Lingua originale: Inglese (con inserti in ebraico)

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales oh

If you’re gonna do it…

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

History caught in a loop

Don’t u wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t u wanna change it now?

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

Feminine- feminine- femininal

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back

I won’t look down

I’m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

An’lo kmo kulam (I’m not like everybody else)

Mul kol ha’olam (in front of the rest of the world)

It’s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

You can call me queen

Ein li da’awin (I’m not trying to impress)

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?!

Watch me!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a…

