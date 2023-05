Eurovision 2023: il testo di “Watergun” di Remo Forrer (Svizzera)

La Svizzera partecipa all’Eurovision 2023 con “Watergun” di Remo Forrer. Il brano interpretato dal cantante elvetico, originario del Canton San Gallo, è chiaramente figlio della guerra in Ucraina. Contiene infatti un forte messaggio di pace, contro ogni guerra che affligge questo mondo.

Remo Forrer è noto in Svizzera per aver partecipato alla terza edizione di The Voice of Switzerland. Il brano punta a far riflettere sulle brutalità della guerra, perché se da bambini innocentemente giocavamo con i soldatini e i carri armati, se da adolescenti ci credevamo invincibili e immortali, da adulti non abbiamo più giocattoli e pistole ad acqua ma solo sangue e morte.

Per questo Remo Forrer nel ritornello canta di non voler essere un soldato. La guerra porta morte, distruzione e tanto dolore, indipendentemente dall’età o dalla forza fisica. Nessuno è al sicuro davanti alla brutalità.

Il testo di “Watergun”

Testo e musica: Argyle Singh, Ashley Hicklin e Mikolaj Trybulec

Etichetta: Manifester Music

Lingua originale: Inglese

When we were boys

We played pretend

Army tanks

And army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go?

We go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

Adolescence, breaking rules

Nothin’ hurts when you’re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go?

We go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

Playin’ with water guns

Not playin’ with water guns.