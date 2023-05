Eurovision 2023: il testo di “Eaea” di Blanca Paloma (Spagna)

Un testo intimo ed un tema molto forte accompagnano “Eaea”, che riporta il neoflamenco sul palco dell’Eurovision 40 anni dopo Remedios Amaya. Blanca Paloma, vincitrice a sorpresa del Benidorm Fest e rappresentante della Spagna all’Eurovision 2023, canta dell’intimo legame tra una madre e il suo bambino. La donna offre amore, conforto e protezione al suo piccolo, invitandolo a dormire al suo fianco, promettendo di essere un riparo per il suo dolore.

Con una citazione dal sapore biblico (le lacrime del Nilo sono quelle del fiume che culla Mosè abbandonato dalla madre alla nascita, citate nell’Esodo), la fusione fra elettronica e flamenco conferisce al brano un’atmosfera suggestiva, ma a fare la differenza probabilmente sarà quanto riuscirà a fare appeal sul pubblico.

Alla scenografa e costumista diventata per caso e all’improvviso cantante professionista solo tre anni fa, spetterà il difficile compito di migliorare il terzo posto di Chanel, vera regina delle charts in Spagna ed amatissima dal pubblico eurovisivo.

Il testo di “Eaea”

Musica: Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo

Testo:Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo, Alvaro Tato

Etichetta: Universal Music Spain

Lingua Originale: Spagna

Ya, ea

Ya, ea

(Ole)

Ay, ven a mí, niño mío (ya)

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa’ tu pena

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una

(Ole)

Ay, ven a mí, niño mío (ay, niño mío, chiquito mío)

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

La traduzione in inglese

Now, ea

Now, ea

(Ole)

Oh, come to me, child of mine (now)

Oh, come to me, child of mine

Sleep by my side

Because in my chest there’s a shelter

A little shelter for your grief

Now, eaea, now, eaea

Now, eaea, now, eaea

Now, eaea, now, eaea

Little tears from the Nile, sleepless nights

My child, when I die

May they bury me in the Moon

So that I’ll see you every night

So that I’ll see you every night

So that I’ll see you every night

Every night but one

(Ole)

Oh, come to me, child of mine (oh child of mine, kid of mine)

Kid of my loves

Whose eyes like a Sun

Illuminate me at night

Now, eaea, now, eaea

Now, eaea, now, eaea

Now, eaea, now, eaea

Little tears from the Nile, sleepless nights

My child, when I die

May they bury me in the Moon

So that I’ll see you every night

So that I’ll see you every night

So that I’ll see you every night

My child, when I die

May they bury me in the Moon

So that I’ll see you every night

Every night but one

Now, eaea, ya, eaea

Now, eaea, now, eaea

Little tears from the Nile, sleepless nights

Now, eaea, now, eaea

Now, eaea, now, eaea

Now, eaea, now, eaea.

