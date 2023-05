Eurovision 2023: il testo di “Évidemment” de La Zarra (Francia)

La Zarra, in rappresentanza della Francia, canta – direttamente nella finale dell’Eurovision 2023 del 13 Maggio – un testo su una melodia molto tipica del pop francofono attuale.

Il cambiamento, la difficoltà e il dolore attraversano la vita dell’artista, che in questo brano presenta al pubblico il tema della fragilità di ogni promessa e aspettativa, la disillusione del presente e la natura effimera della felicità

Il ritornello è molto amaro, perché sottolinea come le belle promesse siano solo quelle di un tempo e non torneranno. Ma per la cantante uno sprazzo di felicità: “Datemi dunque una possibilità / Di voi a me, di me a voi / Son riuscita a cantare, a cantare la grande Francia”: è un chiaro riferimento alla partecipazione dell’artista all’Eurovision, che arriva su scelta interna della tv dopo una stagione di enormi successi nel mainstream francese.

Il testo di “Évidemment”

Musica: La Zarra, Ahmed Saghir

Testo: La Zarra, Ahmed Saghir, Banx & Ranx

Etichetta: Universal Music France

Lingua Originale: Francese

Mon cœur, mes mains, mes yeux mes reins

Plus rien ne m’appartient

J’me fais du mal pour

Faire du bien

J’oublie comme si c’n’était rien

Dans mon jardin d’enfer

Pousse des fleurs

Que j’arrose de mes rêves de mes pleurs

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j’entends

C’n’est que du vent

Évidemment

Car après l’beau temps vient la pluie

C’est c’qu’on oublie

C’est toujours trop beau pour être vrai

Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne ‘sera plus jamais la même

Cette fille d’avant

Je vends demain, j’rachète hier

Le temps est assassin

Je cherche l’amour

Je n’trouve rien

Comme dans mon sac à main

Dans ma tête c’nest pas tant évident

Je recherche la vérité

Tout en l’évitant

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j’entends

C’n’est que du vent

Évidemment

Elle ne s’ra plus jamais la même

Cette fille d’avant

Car moi je chante

Ma vie la vôtre

Et un peu de romance

Je suis nue devant vous

Donnez-moi donc une chance

De vous à moi

De moi à vous

Ai-je réussi à chanter

A chanter la Grande France

C’est toujours trop beau pour être vrai/ mais/

C’n’est jamais trop /laid pour être faux

Évidemment

Elle ne s’ra plus

Jamais la même

Cette fille d’avant

La traduzione in inglese

My heart, my hands, My eyes, my loins, They are no longer mine. I hurt myself to do it right, ‘Shirk like it doesn’t matter.

Well, in my hell’s garden grow flowers I water of my dreams, of my tears; You may be on the roof of the world, You can’t touch the sky with your finger.

Yes, obviously, These beautiful promises I hear Are only wind. Yes, obviously, Coz’ aft good weather, comes the rain; What we forget.

That’s always too good to be true. But that’s ne’er too ugly to be false. Yes, obviously, She’ll never be the same, this Back-time lady.

‘Sell “tomorrow,” ‘buy “yesterday;” Time is an assassin. I search for love, Find nothin’ Like in ‘mess of my purse

In my head, that’s not so much obvious, I’m looking for the truth while avoiding it; You may be on the roof of the world, You can’t touch the sky with your finger.

Yes, obviously, All of these promises I hear Are only wind. Yes, obviously, She’ll never be the same, this Back-time lady.

Coz’ me, I sing My life and yours, And a little romance. Naked in front of you, You can give me a chance; From you to me, From me to you, Did I manage to sing, To sing this Great France?

That’s always too good to be true. But that’s ne’er too ugly to be false. Yes, obviously, She’ll never be the same, this Back-time lady.